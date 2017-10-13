Великобритания ради электромобилей потратит миллиард фунтов

Лондон, , 13:41 — REGNUM Великобритания потратит 1 миллиард фунтов на продвижение электрических и других автомобилей с низким уровнем выбросов. Также государство увеличит расходы на исследования и инновации в рамках планов по инвестированию 2,5 миллиарда фунтов к 2021 году, чтобы добиться снижения уровня выбросов в атмосферу. Об этом 12 октября сообщило издание Automotive News Europe.

Правительственная стратегия, в которой подробно описываются государственные расходы в период между 2015 и 2021 годами, включает в себя значительные инвестиции в науку, исследования и инновации, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Финансирование будет охватывать программы в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и переработки отходов.

Правительство заявило, что потратит 1 миллиард фунтов стерлингов для «поддержания автомобилей с ультранизким уровнем выбросов», а также для субсидий на покупку электромобилей. Однако власти Великобритании не озвучили никаких подробностей о том, как эта схема будет работать.

Юридически Великобритания обязана сократить выбросы парниковых газов на 80% к 2050 году по сравнению с 1990 годом. Данные правительства показали, что к концу 2016 года Британия была более чем наполовину способна достичь поставленной цели. Однако позднее чиновники заявили, что выполнить задачу всё же будет непросто. Более того, правительство Великобритания заявило, что еще предстоит определить, останется ли государство в Европейской системе торговли разрешениями на выбросы (ETS), когда она покинет Европейский Союз.

В Великобритании надеются, что проекты в области чистой энергии станут важным фактором роста экономики, которые позволят создать 430 тысяч рабочих мест дополнительно к тем, которые уже существуют в отрасли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2017 года власти Франции заявили о намерении с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Позднее с похожим заявлением выступило правительство Великобритании. С 2040 года там будут запрещены машины на бензине и дизельном топливе. Ограничение коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы. Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. С автомобилей с ДВС англичане пересядут на электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили занимают лишь 1%.

Борьба с двигателями внутреннего сгорания началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это стало одним из самых громких скандалов за последнее время. Эта история подорвала репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалась на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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