Белоруссия и Россия восстанавливают взаимодействие «как в СССР»

Минск, , 16:29 — REGNUM За счет финансовых механизмов России и отбельных российских банков Белоруссия планирует продвигать свою промышленную продукцию на рынки третьих стран. Пока работа по этому поводу ведется на уровне специально созданной рабочей группы. Об этом сегодня, 13 октября, заявил заместитель министра промышленности республики Александр Огородников журналистам.

Заместитель министра подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут восстанавливать взаимодействие, как во времена СССР, чтобы вместе выходить на третьи рынки. Сегодня, по словам Огородникова, 21% экспорта белорусских промышленных товаров приходится на дальнее зарубежье. Однако сейчас, чтобы выйти на новые рынки необходимы большие инвестиции для организации сервиса и демонстрационных площадок. Кроме того, при поставках в другие страны необходимы отсрочки для покупателей, чтобы они могли проверить товар.

По словам Огородникова, финансовые механизмы РФ и российских банков могут использоваться в числе прочих, чтобы Белоруссия смогла поставлять свои промышленные товары в другие страны. В настоящее время такие механизмы прорабатываются на уровне нормативного акта президента республики, закончить который планируется к концу 2017 года.

Напомним, что суммарный экспорт Белоруссии в 2016 году составил $24 млрд. Уменьшение поставок товаров из республики в стоимостном выражении составило 11,7% (на $3,12 млрд) по сравнению 2015 годом. Основными направлениями экспорта белорусских товаров являются Россия (46%), Украина (12%), Великобритания (4,58%), Германия (3,98%), Нидерланды (3,94%), Польша (2,92%), Бразилия (1,87%), Китай (1,7%).

Главными экспортными товарами для Белоруссии являются нефть и нефтепродукты из битуминозных пород, кроме сырых. На них приходится чуть более 17% всех поставок, что приносит стране $4,04 млрд ежегодно. На втором месте — минеральные, химические или калийные удобрения (8,58%). На третьем месте — сыры и творог (почти 3%). Далее идут моторные транспортные средства для перевозки грузов (2,68%); тракторы (2,03%); сырая нефть и сырые нефтепродукты из битуминозных минералов (2%); молоко, сливки, сгущенное молоко (1,95%); сливочные и прочие масла (1,41%); мясо крупного рогатого скота (1,34%); пневматические шины и покрышки (1,19%).

Как по экспортному показателю, так и по импорту Россия остается для Белоруссии главным партнёром. В 2016 году 54% всех импортируемых товаров республикой пришлись на РФ, а этом более $15 млрд.

Российская финансовая помощь Белоруссии в последние годы сократилась, но остается ключевым механизмом существования белорусской экономики, так как имеющаяся социально-экономическая модель страны выстроилась на российских дотациях и до сих пор не может существовать без финансовой помощи извне. Серьёзные реформы в последние годы в республике не проводились, и Минск так и продолжает полагаться на помощь России, при этом недвусмысленно смотря на Запад. Кредита от МВФ ждать не приходится, Всемирный банк одобрил заём, но только на развитие предпринимательства, а вот российские кредиты Белоруссия уверенно использует для поддержания своей экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Белоруссии и АО «Газпромбанк» подписали соглашение о сотрудничестве. Целью этого документа является помощь в решении приоритетных задач по укреплению финансовой стабильности республики, а также содействие в диверсификации источников финансирования бюджета.

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