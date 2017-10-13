Рубль копит энергию

Москва, , 13:20 — REGNUM Рубль продолжает копить энергию перед дальнейшим витком ослабления. К счастью, история пока затягивается и причина этому — динамика потребительских цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Ранее Росстат сообщил о дефляции второй месяц подряд, что никогда не наблюдалось в новейшей истории, что формирует ожидания новых агрессивных шагов Банка России по снижению процентной ставки. В годовом выражении инфляции составляет уже 3%, что на 1 п. п. ниже целевого значения. Следовательно, на заседании в конце октября шаг может составить 50 б. п., а не 25 б. п., на что можно было рассчитывать ранее.

«Тем не менее, текущие уровни рынка локального долга уже не предполагают большого потенциала роста, поэтому рубль, который ранее выдержал удар ФРС по рынку валют развивающихся стран, выглядит уже уязвимым. По этой причине, начиная со следующей недели, можно будет наблюдать постепенное повышение доллара от 57,5−57,60 рубля к 58,40 рубля и далее уже выход на траекторию роста к 60−62 рублям», — полагает эксперт.

По его мнению, катализаторами могут стать два фактора — усиление доллара на международном валютном рынке и цены на нефть. На рынке энергоносителей текущее движение больше напоминает коррекцию перед новой волной снижения цен.

В свою очередь доллар может получить поддержку 13 октября от данных по динамике потребительских цен и розничным продажам, которые могут довести вероятность декабрьского повышения ключевой ставки почти до 100%.

«В черном золоте был пройден пик из-за сезонного повышения спроса на фоне автомобильного сезона в США, дальнейший рост цен вызовет увеличение добычи в США, которое вместе с нефтью Бразилии и Канады асборбирует почти весь прирост спроса в грядущем году. Это следует из отчетов ОПЕК и МЭА», — пояснил Вернер.

По доллару тоже есть свой драйвер в виде принятия налоговой реформы конгрессом. Ну и без этого у ФРС есть более, чем веские основания действовать в виде ускорения роста зарплат. Рост ставок в США и снижение их в России сделает менее привлекательной игру в carry trade, что создает риски ухода части иностранных инвесторов.

«Вместе с отсутствием запаса прочности в виде свободных долларов в банковской системе и профицита текущего счета платежного баланса у рубля есть большие риски ослабнуть к концу 2017 года», — считает эксперт.

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