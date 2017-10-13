Не рано радоваться? Кирикилинский мост в Астрахани обещают открыть 3 ноября

Астрахань, , 13:14 — REGNUM Жители Астрахани с недоверием отнеслись к заявлению помощника главы администрации Астрахани Дениса Бондюка о том, что многострадальный Кирикилинский мост через реку Кривая Болда будет открыт 3 ноября. Такую новость чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Кирикилинский мост. Спешу всех обрадовать — пролёт (ы) на месте. Полностью завершена укладка противовесов. Идёт демонтаж опалубки и пусконаладка. Также ведётся установка датчиков и завершается монтаж пунктов управления разводным механизмом», — говорится в сообщении.

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Бондюк пишет, что открытие (пуск транспортного потока) запланировано на 3 ноября.

«Да вы достали уже с этими переносами. «Обрадовали». Позор, пять лет мост какой-то открывать, за это время стадионы огромные строят, к примеру, а тут небольшой мост раздвижной», — негодуют горожане.

«Обещали, что ко дню города, 9 сентября. Потом сказали, что мост готов, но по правилам месяц нужно на проверку эксплуатации. А теперь хвастается, что опалубку они снимают», — комментирует житель областного центра.

Многие горожане уже откровенно отчаялись увидеть мост достроенным: «Очередная лапша на уши, не верю».

Подбросило дров в огонь негодования местных жителей и недавно появившееся в сети видео с якобы отсутствующим на объекте целым пролётом. Однако, как заверили в региональном минстрое, это старые кадры, на сегодня строительные работы на мосту практически завершены, пишет газета «Волга».

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По информации представителя подрядной организации, на данный момент мост собран, все системы готовы к работе. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы, активация систем автоматики и гидравлики управления разводного пролета моста, которые находятся внутри опор № 4 и № 5.

«Параллельно идёт подготовка и обучение технического персонала для обслуживания сооружения», — сообщил генеральный директор ООО СК «Астраханский Автомост» Вячеслав Солопов.

Здесь уже установлены современные шумозащитные экраны, системы видеонаблюдения и сигнализации, благоустроена набережная и пешеходные зоны. Кроме того, ведётся ремонт подъездных дорог к мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирикилинский мост, построенный в 1965 году, в связи с аварийным состоянием был вынужденно перекрыт по решению ГИБДД и чрезвычайной комиссии ещё весной 2013 года. Аварийное состояние строения подтвердили и специалисты из Санкт-Петербурга, обследовавшие конструкции. Основными проблемами моста были пришедшие в негодность разводные части и пролетные строения.

Средства на ремонт моста — свыше 420 млн рублей — собирались выделить в рамках долгосрочной целевой программа «Развитие дорожного хозяйства Астрахани на 2012—2015 годы», а начать ремонт — к середине декабря 2015 года. Но позднее подрядчик отказался от выполнения взятых на себя обязательств, так как из-за выявленных скрытых дефектов стоимость ремонта оказалась намного выше, чем заложили в контракте.

Проектом реконструкции моста предусмотрена замена опорных балок и пролётов, демонтаж старой и возведение новой разводной части моста — объект по-прежнему будет обеспечивать пропуск судов. Чиновники уверены, что со вводом этого моста центр города значительно разгрузится от автотранспорта.

Отметим, что в апреле 2017 года в ходе посещения губернатором Астраханской области Александра Жилкина строящегося моста, связывающего микрорайон Бабаевского с центром города, руководитель компании «Астраханский Автомост» Вячеслав Солопов заявлял, что компания делает «всё, чтобы сдать объект в срок — в августе-сентябре». Тогда же глава региона поручил синхронизировать работы по ремонту подъездных дорог с завершением реконструкции самого моста, чтобы успеть до основных мероприятий к 300-летию губернии, которое праздновалось в сентябре. Но, как видим, не успели. Потом называлась дата 20 октября. Теперь вот озвучена новая — 3 ноября.

«Не везет этому мосту, который мало того, что был построен по принципу «тяп-ляп», что своим видом уродовал микрорайон Бабаевского. Посмотрим, что настроили горе-администраторы сейчас», — с сарказмом заявляют астраханцы.

Как заявил подрядчик, Кирикилинский мост, длина которого составляет 255 м, будет практически на 95% новым — заменено почти всё.

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