Страна без кадров: В Монголии бастующих врачей и учителей поддержали актеры

Улан-Батор, , 13:13 — REGNUM Совместную бессрочную забастовку намерены объявить 23 октября работники медицины и культуры. Об этом заявили сегодня, 13 октября, представители профсоюзов этих отраслей на пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вслед за учителями повышения зарплат потребовали врачи Монголии. Властям страны был назначен срок: до 13 октября. Сегодня представители профсоюза медработников заявили, что к ним присоединяются артисты, которые тоже хотят повышения зарплат. Оклады актеров не пересматривались с 2014 года.

«Я до сих пор не могу найти ответ на один вопрос. Понятно, что врачи и учителя являются важной частью общества. Но нужны ли этой стране культура и искусство? Много лет слышу, как депутаты говорят о государственном бюджете. Но ни разу не слышал от них, что надо развивать отрасли культуры. Значит, этой стране культура не нужна. А если нужна, то надо платить хорошую зарплату», — заявил народный артист Монголии Гомбын Мягмарнаран.

По словам его коллег, сегодня более 90% работников культуры имеют кредиты в банках, а средняя зарплата составляет 560 тысяч тугриков (примерно 13 тыс. рублей).

23 октября будет организована бессрочная забастовка. Организаторы подчеркнули, что главным препятствием для повышения зарплат является Международный валютный фонд. Одним из условий выделения Монголии кредита на льготных условиях стало требование об отказе от повышения окладов бюджетникам.

Поэтому работники медицины, культуры и образования сначала 16 октября проведут митинг у здания постоянного представительства МВФ в Монголии. Они будут требовать пересмотра условий выделения кредита, в частности, предоставления властям страны права на повышение зарплат с 1 января 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Неправильно вы нам деньги даете: Монгольские врачи выдвинули ультиматум МВФ