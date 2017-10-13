Каспийский трубопроводный консорциум готов к отгрузке 55 млн тонн нефти

Астана, , 13:00 — REGNUM В Казахстане после модернизации трубопровода Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готов принять всю нефть с Кашагана и Тенгиза, а общий объем отгрузки сырья составит 55 млн тонн. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань, передает LS.

По его словам, в период с января по сентябрь 2017 года из общего объема экспорта казахской нефти шесть миллионов тонн пришлось на сырье с Кашагана, 7,8 млн тонн — с Карачаганака и более 21 млн тонн с Тенгиза.

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«Проект модернизации трубопровода, который завершился в Казахстане с запуском А-НПС-3А, позволит отгрузить всю нефть с Кашагана с учетом его расширения и полностью обеспечить поставки тенгизской нефти», — заявил Горбань.

Гендиректор отметил, что в 2017 году, по прогнозам, объем отгрузки сырья составит 55 млн тонн, о поставках на следующий год говорить преждевременно до согласования заявок. Будущие корректировки, добавил он, не будут зависеть от соглашений с ОПЕК, так как грузоотправители не участвуют в сделке.

«Мы корректировали прогнозы по поставкам не из-за того, что Казахстан входит в соглашение по сокращению добычи нефти вместе с ОПЕК, — подчеркнул Горбань. — То, что республика придерживается договора — это хорошо».

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Напомним, КТК учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахской нефти транзитом через территорию России. Накануне консорциум завершил работы по расширению мощности трубопроводной системы на территории Казахстана.

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