В Литве уровняют цены на газ: все будут платить одинаково дорого

Вильнюс, , 12:56 — REGNUM На заседании литовского парламентского комитета по энергетике были одобрены поправки к закону о природном газе, после принятия которого цены на газ для всех потребителей, независимо от поставщиков, будут выровнены, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в парламенте Литвы. Член комитета, автор выводов и инициатор поправок Виргилиюс Подярис считает, что этот закон вернёт справедливость на рынок.

Сейчас жители, потребляющие природный газ, платят за него по-разному. Предлагаемые поправки к закону позволяют сделать одинаковой цену на природный газ для всех потребителей страны. При этом инициатор поправок оперирует исключительно выгодными для своей инициативы аргументами. Например, ситуацией в Друскининкайском регионе, жители которого платят за природный газ примерно на 40% больше, чем в среднем по стране.

Ситуация Друскининкайского самоуправления нетипична, потому что в ее закрытую сеть природный газ попадает через Белоруссию. Из-за издержек транспортировки цена на газ в этой части Литвы выше, чем в других регионах страны.

В 2017 году в Клайпеде и Друскининкай начинает деятельность новое оборудование для СПГ в малом объеме: начата эксплуатация станции распределения СПГ в Клайпеде, а в октябре предприятие Energijos skirstymo operatorius оборудует оборудование по газификации в Друскининкай. Для деятельности этого оборудования нужно было применить правовую базу, потому что до сих пор не было установлено регулирование деятельности в сфере СПГ в малом объеме.

После того, как будет установлена целевая цена, оператор системы распределения, покупая природный газ на территории Друскининкайского самоуправления, терпел бы убытки, потому что поставщики продавали бы его по цене, которая выше действующей целевой цены. Кроме того, похожая ситуация сложилась в Рокишском, Мажейкяйском и Купишском самоуправлениях.

С учетом этого, считает Подярис, было бы целесообразно установить за Государственной комиссией по регулированию цен и энергетике право подсчитывать целевую цену на отдельных территориях.

С помощью поправок к закону совершенствуется правовое регулирование, связанное с: регулированием деятельности в сфере СПГ в малом объеме; лицензированием деятельности в сфере СПГ и деятельности, касающейся независимой поставки электроэнергии; гарантийным механизмом поставки СПГ; накоплением резервных запасов энергетических ресурсов; принципами регулирования закрытых систем распределения; установлением верхних граней регулируемых цен в секторе природного газа.

Иными словами, законопроект нацелен на расширение использования в Литве газа с СПГ-терминала в Клайпеде, который Литве в основном поставляет норвежский Statoil.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва под флагом энергетической независимости пытается вытеснить с рынка природный газ от «Газпрома», который на 15−20% дешевле, чем сжиженный. Поставщиков и промышленных потребителей отдельными законами уже обязали покупать именно сжиженный газ, а не российский. Сам СПГ-терминал до сих пор работает только на треть мощности, поскольку Литва его строила, как региональный, рассчитывая, что газ также будет покупать Латвия и Эстония, которые в итоге отказались покупать дорогой норвежский газ, предпочтя дешевый российский. Власти Литвы решили, что прибыльность терминала смогут обеспечить сами жители Литвы и промышленные потребители.

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