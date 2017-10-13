В поисках длинных денег: Уверен ли бизнес в мэрии Москвы?

Москва, , 20:44 — REGNUM Не все промышленники согласны с оптимистической оценкой макроэкономической ситуации, которую дают московские чиновники, и в этих условиях больше полагаются на внедрение новых технологий и разработок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила заместитель генерального директора по стратегическому развитию сети индустриальных парков DEGA Development Анна Букринская.

«Несомненно, в московском регионе рост промышленности очевиден. Не только благодаря поддержке властей, но и за счёт новых трендов, таких как оптимизация расходов на стадии запуска проекта путем привлечения финансирования через такие инструменты, как ЗПИФ, поиск стратегического партнера, который заходит в проект технологией, а также за счёт европейских программ по компенсации затрат на приобретение оборудования. Благодаря вышеперечисленным инструментам, при поддержке промышленных девелоперов, создаются совместные российско-зарубежные производства, где отечественные предприниматели вкладывают не более 15−20% средств от полной стоимости проекта. В условиях дефицита длинных денег и малодоступного и дорогого кредитования, такое партнёрство с иностранным бизнесом либо с девелопером — настоящий шанс для запуска производственных проектов в России.

Рынок и экономика неустойчивы, но у бизнеса есть возможности компенсировать эти риски минимизацией капитальных затрат и продлением временных рамок на выплату по проектам без высоких кредитных ставок. В частности, иностранные операторы индустриальных парков активно используют механизмы привлечения финансирования из зарубежных фондов и банков для реализации проектов на территории России», — отметила Букринская.

Она также обратила внимание на общероссийские тенденции. По словам Букринской, сегодня производство активно поддерживается властями не только на уровне Москвы, но и на уровне страны. Правительство РФ поддерживает российскую промышленность, особенно в части предоставления «дешёвых» денег на модернизацию оборудования и технологии через программы Фонда развития промышленности, СПИКи, путем выделения денежных средств на НИОКРы.

Российское правительство также стимулирует иностранный бизнес локализовать производство в России, выступая с инициативами об упрощенном порядке получения гражданства РФ инвесторами, вложившими в экономику страны определенный объём средств. Кроме того, власти поддерживают российских производителей, вводя дополнительные пошлины на импорт товара и, наоборот, облегчая ряд экспортных процедур.

«В целом мы отмечаем интерес к размещению производственных предприятий иностранцами в России в 2017 году. Особой популярностью пользуется московский регион, в частности, область. Земля здесь дешевле, транспортно-логистическая инфраструктура прекрасно развита, индустриальные площадки предлагают привлекательные предложения по размещению производств: уже отстроенные здания с подведёнными коммуникациями. Въезжай и работай!» — уточнила Букринская.

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Возвращаясь к проблемам Москвы, эксперт обратила внимание на региональную специфику. По её мнению в Московском регионе ситуация с развитием промышленности складывается более благополучно, нежели в других, где, вероятно, не хватает поддержки на региональном уровне, так как все денежные потоки в основном сконцентрированы в Москве. Впрочем, и здесь есть исключения, такие как Калужская, Тульская области, Краснодарский край и другие.

«Промышленному росту на территории столицы, безусловно, способствуют меры поддержки, вводимые московскими властями. Так, например, совсем недавно власти Москвы вдвое увеличили размер возможной субсидии для малых и средних компаний, являющихся резидентами технопарков, индустриальных парков и ОЭЗ: с 5 до 10 млн рублей. Также введены новые основания для получения этих субсидий. Кроме того, московские власти, присваивая промышленным территориям статус индустриальных парков, расширяют возможности получения предприятиями налоговых льгот — по налогам на имущество, землю, прибыль», — заявила Бугрицкая.

Добавим, ранее руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов заявил, что Москва вышла на устойчивые темпы развития экономики и продолжит укреплять свои позиции в дальнейшем. По словам чиновника, столичную экономику на траекторию роста вывела стабилизация макроэкономических условий, восстановление корпоративного кредитования и рост инвестиций, а также произошедшие в последние годы преобразования городской среды.

«Новые возможности для развития открывает снижение инфляции до исторического минимума. По прогнозу ДЭПиР, среднегодовая инфляция в Москве по итогам 2017 года ожидается на уровне 4,8%, а в 2018—2020 годах она снизится до уровня 4,5−4,2%. Если посмотреть на динамику развития экономики в 2017 году, то она перешла к росту по всем основным направлениям. Особо стоит подчеркнуть развитие реального сектора», — отметил Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах столичных властей к концу 2017 года довести количество технопарков до 45. Повышенное внимание уделяется развитию высокотехнологичных производств.

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