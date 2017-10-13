Жители Вильнюса могут стать заложниками одного поставщика услуг

Вильнюс, , 12:43 — REGNUM Вильнюсская ассоциация администраторов многоквартирных домов и других зданий в связи с возможными случаями коррупции при организации отбора администраторов многоквартирных жилых домов обратились в генпрокуратуру и службу спецрасследований, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в ассоциации. Её члены просят правоохранительные органы расследовать действия Вильнюсского самоуправления.

«Вильнюсское самоуправление, объявив всеобщий отбор администраторов многоквартирных домов, вовлекло жителей многоквартирных домов в неясные политические игры», — утверждают в распространенном сообщении представители ассоциации.

По их словам, хотя политики, которые отвечают за их деятельность, утверждают, что «благодаря всеобщему отбору жители получат праздник демократии, на самом деле это больше напоминает политический цирк, организуемый на деньги жителей Вильнюса».

«Этот политический цирк, за который заплатят жители Вильнюса, достиг вершины абсурда. Столичные чиновники, прикрываясь платком прозрачности, начали проводить массовые отборы, руководясь только им одним известными критериями отбора. Уже сейчас мы видим, что сам процесс непрозрачный и обречен на провал, потому что он происходит хаотично, без соблюдения процедур и при нарушения законов. Не все жители получают бюллетени, документы распространяют неясные лица, представители самоуправления звонят жителям и спрашивают, почему они выбрали того, а не иного администратора, и другие нарушения вызывают серьезные сомнения в прозрачности отбора. Мы не видим иного пути, кроме как обратиться в генпрокуратуру и службу спецрасследований с просьбой расследовать преступные действия самоуправления», — говорит президент ассоциации Сигитас Чирба.

Возмущение у ассоциации вызвал тот факт, что в конкурсах участвует подконтрольное самоуправлению Вильнюса предприятие Grinda, которое, как предполагают в ассоциации, и займёт весь городской рынок, поскольку конкурсы, по их словам, проходят фиктивно. Администраторы у всех домов столицы Литвы должны появиться сразу после 31 декабря 2017 года.

При этом служба по конкуренции ещё летом 2017 года потребовала у столичных властей убрать предприятие Grinda из списка поставщиков, однако власти Вильнюса отказались выполнить требование. Администратор дома — отвечает за предоставление жителям ряда услуг, которые он может выполнять сам, или нанимать других подрядчиков. Это вывоз мусора, ремонт дорог, облагораживание придомовой территории и так далее.