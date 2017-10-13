«Криптопузырь» может надуться до $10 тысяч и больше

Москва, , 12:39 — REGNUM Котировки биткоина 13 октября на бирже Bitfinex достигли уже $5700 и похоже, что они и не собираются останавливаться. Многие эксперты говорят о пузыре на рынке криптовалют, предсказывают скорый коллапс и обвал цен. Но этого не происходит. Криптовалюты во главе с биткоином продолжают штурмовать новые максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

«Люди, посвященные в блокчейн-технологии, не видят ничего сверхъестественного в росте криптовалют. Перспективы применения блокчейна огромны. С этой точки зрения текущее ралли на криптобиржах вполне может быть лишь началом роста», — считает Задоя.

Если же посмотреть на эту ситуацию глазами биржевого спекулянта, то действительно может показаться, что формируется самый настоящий пузырь. Сразу вспоминается история с «Доткомами» в конце 1990-х годов и их последующий обвал. Действительно, признаки пузыря в криптовалютах есть. Но давайте посмотрим на это вот с какого ракурса.

«Капитализация биткоина сейчас оценивается на уровне чуть больше 90 млрд долларов. Это суммарная стоимость всех биткоинов в мире. Для сравнения, капитализация компании Apple более 800 млрд долларов и никакого пузыря в этом никто не видит. А ведь потенциал применения блокчейна и биткоина явно не меньше, чем потенциал применения продуктов компании Apple», — пояснил эксперт.

Так что «криптопузырю» еще есть куда надуваться, отметил он. И, если попробовать коротко ответить на вопрос, обозначенный в заголовке, то скажем, что биткоин может стоить и в два и в 10 раз больше, чем он стоит сегодня.

«Однако, опять же, с позиции биржевого спекулянта, совершенно очевидно, что мы еще не раз увидим не только фазы подъема, но и периоды резкого падения курса. И именно их нужно использовать для покупки», — считает Задоя.

По его мнению, серьезной угрозой для криптовалют может стать вопрос их регулирования, а возможно и запрета на уровне отдельных стран. Но совсем недавно запреты, введенные в Китае, лишь на время откинули котировки биткоина вниз. После отката последовал новый подъем стоимости.

Новая технология глобальна, она уже входит в нашу жизнь и запреты на уровне отдельных стран вряд ли остановят ее распространение. Другой вопрос в том, что отсутствие регулирования будет лишь усиливать волатильность на криптобиржах.

«Так что в итоге вывод такой. Биткоин может стоить и $10 тысяч и $50 тысяч и может быть даже больше. Волатильность на биржах будет сохраняться, поэтому поддаваться общей эйфории и покупать на максимумах «крипту» однозначно не стоит. А вот периоды снижения цен нужно использовать для покупок.

Помимо этого, есть смысл смотреть не только на биткоин, эфириум, но и на другие валюты. И сейчас уже совершенно очевидно, что любой уважающий себя инвестор должен держать в криптовалюте 5 — 10% своих сбережений. Больше, вероятно, пока вкладывать неподготовленному спекулянту не следует», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: ЦБ и Минфин разработают законопроект о регулировании криптовалют