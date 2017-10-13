Жители Казахстана предпочитают автомобили Toyota и Lada

Астана, , 12:35 — REGNUM Наиболее востребованными у жителей Казахстана являются автомобили японского автоконцерна Toyota и российского АвтоВАЗа, передает 13 октября издание LS со ссылкой на данные союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За девять месяцев 2017 года казахстанцы приобрели 6,8 тыс. автомобилей бренда «Тойота» и 5,7 тыс. автомобилей «Лада». С большим отрывом в пятерке идут автомобили Ravon (2,8 тыс. машин), Hyundai (2,3 тыс.) и Renault (1,9 тыс.).

Суммарный объем продаж новых легковых автомобилей в Казахстане в период с января по сентябрь 2017 года составил $785,4 млн, что на 2,9% выше аналогичного показателя 2016 года. В натуральном выражении цифра соответствует 32,2 тыс. автомобилей.

Отмечается, что существенный рост продаж произошел в сентябре: за месяц автосалоны продали 4,7 тыс. авто, что на 47,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Среди конкретных предпочтений в Казахстане лидируют седан Toyota Camry, внедорожник Lada 4×4 и Ravon Nexia. А лидерство по городам принадлежит Алматы (8 тыс. машин), в Астане (6,1 тыс.).

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Как отмечало ИА REGNUM весной 2017 года, спрос на импортные машины не в Казахстане начал восстанавливаться очень медленно. В первом квартале 2017 года в Казахстан было импортировано лишь 3697 автомобилей, что всего на 4% превысило уровень первого квартала 2016 года.

Ситуацию на рынке улучшил запуск в Казахстане производства автомобилей «Шевроле-Нива». Машины собираются методом крупноузловой сборки на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в городе Кустонай из машинокомплектов, поставленных с совместного российско-американского предприятия из города Тольятти.

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