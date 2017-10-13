Самарские министры шесть часов оправдывались за антисоциальный пакет

Самара, , 12:28 — REGNUM В Самарском областном правительстве прошло первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению. Как сообщил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, врио губернатора Дмитрий Азаров заявил собранию, что не хочет уподобляться тем, кто принимал решение об отмене льгот без обсуждения, поэтому решение по их возврату будет приниматься после широкой дискуссии с участием представителей общественности. А это значит, что рабочая группа «пойдёт по длинному кругу» и решение злободневных вопросов по пенсионерам и льготникам может затянуться, считает парламентарий.

«Люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, не поняли принятые ранее решения по корректировке мер социальной поддержки и считают их несправедливыми. Я уже побывал и в ряде городских округов, и в сельских районах, и везде ко мне подходят и обращаются с просьбой вернуться к общественному обсуждению данного вопроса и пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной поддержки», — обратился к собранию врио губернатора Дмитрий Азаров.

Заседание длилось шесть часов. Из 30 членов рабочей группы 25 — представители власти, которые ранее непосредственно занимались отменой льгот. По словам депутата Матвеева, значительная часть была посвящена оправданиям чиновников. В ходе дискуссии были высказаны разные точки зрения на «потолок» совокупного дохода работающего пенсионера (пенсия + зарплата). Нижний «потолок» 19 500—25 000 рублей, «верхний» — без каких-либо ограничений, чтобы стимулировать продолжение трудовой деятельности высококвалифицированных пенсионеров — педагогов, медицинских работников, инженеров.

Глава региона поставил задачу врио министра социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой проработать варианты возвращения льгот работающим пенсионерам (за услуги ЖКХ и ежемесячные денежные выплаты). Столько же времени дано врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину на расчеты и решение по льготным перевозкам. В разгаре уже октябрь, и в 20-х числах у многих льготников будет заканчиваться лимит на поездки в общественном транспорте, обратил внимание рабочей группы Матвеев.

«К сожалению, у меня не сложилось по итогам заседания ощущения того, что возврат льгот пенсионерам воспринимается как признание ошибки, совершенной прежним руководством области и многими сидящими на заседании людьми, — прокомментировал депутат. — Скорее это воспринимается, как вынужденная мера, которую желательно провести в минимально возможных объемах, которые, с одной стороны, ликвидируют массовые протесты в регионе, но при этом не будут слишком обременительными для бюджета. Исходя из этого, однозначно предположить реакцию пенсионеров на конечное решение довольно трудно».

Политик подчеркнул, что не принято решение по уменьшению реальных выплат по ЖКХ большой категории льготников после замены льгот на компенсации.

«Хотя это один из самых больных и капиталоемких в кармане пенсионеров вопрос, поскольку после введения новой системы соцподдержки по принципу адресности и нуждаемости люди стали получать вместо ежемесячных выплат в объеме одной-двух тысяч рублей всего 200—500 рублей, — констатировал он. — При этом речь идет не только о пенсионерах, но и о многодетных семьях, семьях с детьми — инвалидами и так далее».

Матвеев отмечает, что самарские чиновники любят оправдывать социальные проблемы ссылками на федеральное законодательство либо чуть ли на не личные указания президента страны Владимира Путина, хотя в действительности масса критериев ценообразования (например, размер социальной площади жилья) находится в их региональной компетенции. Как пример он привел тот факт, что в Самарской области ветераны боевых действий, которые живут в частном секторе, не получают льготы. Таких в регионе 5 тыс. человек. При этом самарские власти ссылаются на федеральное законодательство. Однако в федеральном законе четко сказано, что льготы ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от вида жилого помещения.

«И таких примеров вольного прочтения федерального законодательства самарскими чиновниками очень много. То же самое с ограниченным лимитом поездок в общественном транспорте инвалидов и ветеранов труд», — резюмировал Матвеев.

Следующее заседание рабочей группы по возвращению льгот состоится 19 октября.

«Планируется принятие конкретных решений», — пояснили в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, возврат льгот пенсионерам и льготным категориям граждан обойдется бюджету Самарской области примерно в 3—5 млрд рублей. В ходе обсуждения этой темы с врио губернатора Дмитрием Азаровым депутат губернской думы Михаил Матвеев предложил уже в октябре увеличить лимит поездок в общественном транспорте с 60 до 90 (этой льготой пользуются около 1 млн человек).

С января 2018 года — вернуть льготы по ЖКХ и ЕДВ работающим пенсионерам. Это 175 тыс. человек. Далее — вернуть льготы сфере ЖКХ (многодетным семьям, семьи с детьми-инвалидами и другим категориям), которые были заменены на денежные компенсации (компенсация распространяется только на социальную норму — 18 кв. м на человека при отсутствии задолженностей не только у самого льготополучателя, но и у всех, прописанных по этому адресу). Ранее льготники имели право на скидку в размере 50% от квартплаты.

Читайте также: От Азарова ждут политическое решение: вернуть льготы самарским пенсионерам

Читайте ранее в этом сюжете: Самарские власти создали рабочую группу по возврату льгот пенсионерам