Законопроект, легализующий интернет-торговлю лекарствами, внесен в Госдуму

Москва, , 12:14 — REGNUM Законопроект о дистанционной торговли лекарства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям.

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Кроме того, поправками сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, будут включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Также законопроектом разрешается включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов РФ перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.

Вместе с тем эксперты отмечают, что согласно статистике Росздавнадзора, сейчас при онлайн-покупках лекарств крайне велик риск столкнуться с фальсификатом.

«Поэтому, легализуя российскую онлайн-торговлю, мы выбиваем почву из-под ног у мошенников, тем самым лишая их заработка и давая возможность людям покупать подлинные препараты», — считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).