Ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге: проблемы и перспективы

Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге идёт активная подготовка к проведению игр ЧМ-2018 года в городе. Продолжается реконструкция центрального стадиона, приводятся в порядок фасады домов расположенных на гостевом маршруте, а также реконструируется дорожное полотно и пешеходные тротуары по проспекту Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

И именно мероприятия связанные с реконструкцией проспекта Ленина вызывают у горожан недовольство. Ремонтные работы ведутся на проспекте от улицы Московской до улицы 8 Марта всё лето и не закончены до сих пор. Реконструкция при этом идёт масштабная: полностью перекладывается плитка в центральной пешеходной части и переделываются тротуары с обоих сторон движения. Также на отдельных участках реконструируется мостовая проезжей части проспекта.

Такой размах работ создаёт трудности для пешеходов, а центральная часть города буквально утопает в пыли. Сотрудники офисов расположенных вдоль данного участка проспекта Ленина и неподалёку от него жалуются, что посетители приносят на обуви эту уличную грязь всё лето и осень. Более того, во время работ по распиловке плит пыль просто поднимается в воздух, загрязняя атмосферу. А в вечернее время на дороги выезжает коммунальная техника по очистке дорог и тротуаров, которая своими щётками вновь поднимает пыль в воздух.

Из-за ремонтных дорог на проезжей части создаются неудобства для автовладельцев и общественного транспорта. Из-за систематических перекрытий части проспекта, городской транспорт вынужден менять участки маршрутов, двигаясь в объезд, а центральные улицы города регулярно встают в глухие пробки.

Также есть претензии и качеству работ. Так на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова новая плитка просто поехала, не выдержав нагрузки, а ряд плафонов на фонарях освещения были попросту испорчены. В мэрии знают о проблемах и заявляют, что подрядчики всё исправят, а также сообщают, что работы будут завершены к концу недели.

Однако последнее заявление может вызвать сомнения. Размах ремонтных работ по-прежнему значительный, а количество рабочих на объектах невелико. Часто наблюдалась такая картина, когда несколько рабочих стояли с инструментами и просто разговаривали между собою длительное время.

Напомним, что первый призыв мэрии к подрядчикам о необходимости скорейшего завершения работ по реконструкции проспекта Ленина прозвучал ещё летом накануне Дня города. Однако тогда проспект Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера был практически «непроходим».

На этой неделе 10 октября глава администрации Александр Якоб проинспектировал ход работ и поручил увеличить число рабочих на проспекте Ленина, а также заявил, что все мелкие работы будут завершены не позже чем через две недели. Также планируется в скором времени завершить ремонт на прилегающих к проспекту Ленина улицах, а к 3 ноября будет сдан скейт-парк.

«Пока все идет относительно в графике, и сейчас важно устранить все мелочи, которые затрудняют ход работ», — заявил Александр Якоб.

В пресс-службе мэрии сообщили, что ремонтные работы на проезжей части проспекта Ленина (на площади 1905 года) продолжатся до 20 октября доделывать дорогу на площади. Для проведения работ будет перекрыта четная сторона проспекта Ленина в районе проезда к дому № 9 на улице Вайнера и на перекрестке с переулком Банковским. Кроме того, движение ограничат на нечетной стороне проспекта Ленина на перекрестке с улицей Вайнера.

Отметим, что на реконструкцию части проспекта Ленина было выделено 398 млн рублей.