Сельские плотины в Чувашии отремонтируют за федеральный счёт

Чебоксары, , 11:41 — REGNUM Чувашия получит из федерального бюджета 15,35 млн рублей на развитие водохозяйственного комплекса. Средства будут выделены в 2018—2019 годах на капительный ремонт двух плотин. Данные мероприятия будут реализованы на условиях софинансирования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии определили объекты в области использования и охраны водных объектов, капитальный ремонт которых будет проводиться за счёт федеральных субсидий. В него вошли два плотины: в Батыревском районе на реке Люля (в посёлке Люля Бахтигильдинского поселения) и Цивильском районе у деревни Чирши.

На капремонт батыревской плотины в 2018 году будет направлено 7,56 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 7,055 млн рублей. В 2019 году предусмотрено 6,6 млн рублей, включая 5,722 млн федеральных рублей. Согласно данным проектной документации, длина плотины составляет 525 метров. Сметная стоимость оценена в 15,216 млн рублей.

На ремонт цивильской плотины в 2018 году выделяется 2,708 млн рублей, из них федеральная субсидия составит 2,52 млн рублей. Плотина в настоящее время находится в аварийном состоянии, она оберегала жителей деревни от затопления во время паводка.