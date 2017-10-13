Якутии не хватает дотаций: деньги нужны на северный завоз, зимники, дороги

Якутск, , 12:26 — REGNUM Якутии нужно выделять больше дотаций из федерального бюджета с учётом климатических и инфраструктурных особенностей республики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов региона, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя второе после Дагестана место республики в стране по объему дотаций из федерального бюджета (43 млрд рублей). Он констатирует: региону явно не хватает денег на содержание дорог, северный завоз, обустройство зимников, субсидирование авиаперелётов по Якутии и преподавание родного языка.

Читайте также: Ещё миллиард: стратегические компании Якутии набирают кредиты

В целом методику распределения средств из фонда финансовой поддержки субъектов РФ Эрнст Берёзкин считает справедливой, но констатирует, что она не учитывает ряд особенностей огромной по площади республики.

«Да, Якутия на втором месте по уровню дотационности, но наша республика — это 1/5 часть территории России, и расстояние между населёнными пунктами у нас может быть тысячи километров. Поэтому я не вижу ничего сверхъестественного, всё делается по методике, где определяющую роль играет наличие бюджетной сети, индексы бюджетных расходов, которые рассчитываются, исходя из многих факторов, основные для дальних регионов, таких, как наш. В том числе, это транспортная доступность. Порядка 83% населения живёт в районах с ограниченными сроками завоза грузов, даже город Якутск, где проживает вместе с пригородом более 300 тыс. человек, не имеет круглогодичной дороги по доставке грузов, не говоря о Мирном и Ленске. Из крупных населённых пунктов только Нерюнгри и Алдан имеют доступ к железной дороге. Это, естественно, сказывается», — пояснил экс-министр финансов региона.

Читайте также: Якутия тонет в кредитах: деньги в долг просят «Полярные авиалинии» и ЯТЭК

Он констатировал, что в методике ничего загадочного нет, всё делается на основании объективных данных, но республика всё-таки проигрывает по ряду факторов в сравнении с другими регионами в результате такого распределения дотаций.

«Мы всё-таки национальная республика, и в Якутии есть проблемы с изучением родного языка. Когда рассчитываются бюджетные расходы на одного ученика, берётся федеральный стандарт образования, а национальные факторы в этой методике не учтены, и, соответственно, недостаток бюджетной обеспеченности по формированию родного языка ложится исключительно на плечи регионального бюджета», — пояснил Эрнст Берёзкин.

Читайте также: В долгах, как в шелках: Якутия и её компании набирают миллиардные кредиты

По его мнению, не полностью учтены и вопросы, связанные с северным завозом и его депонационными запасами. Если напрямую методика считает транспортную удалённость, отопительный сезон и тому подобное, но в Якутии есть ещё такое понятие, как депонационные запасы: во многие арктические северные районы, населённые пункты товары и топливно-энергетические ресурсы завозятся с перевалкой в один сезон.

«Нужно, чтобы привезли летом, потом зима прошла, появились зимники и уже по зимнику доставили. Товар фактически идёт 1,5 года. Раньше в федеральном бюджете предусматривались отдельно помимо фонда финансовой поддержки субъектам РФ деньги на финансирование северного завоза. Сейчас этих средств нет, поэтому республика вынуждена залазить в банковские кредиты. Наши предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики очень сильно закредитованы, потому что им нужно закупить товар, который дойдёт до потребителя только в следующем году, а эти вещи при распределении дотаций не учитываются», — констатировал экс-министр финансов региона.

Эрнст Берёзкин также высказал мнение, что не только Якутия, но и все дальневосточные регионы обделены при распределении дотаций средствами на автомобильные дороги, хотя и здесь также работает единая методика распределения акцизов по стране и поступления средств в территориальные дорожные фонды.

«Но я считаю, что для таких регионов, как Якутия, должны применяться особые условия, потому что у нас катастрофически не хватает средств на содержание дорог, не то что на ремонт существующих и строительство новых, — подчеркнул Эрнст Берёзкин. — Помимо трёх федеральных дорог Лена, Вилюй, Колыма, есть большие дороги республиканские — до Кобяи, до Анабар, в Усть-Маю, Амгу. Это очень большие дороги, длительные поездки для населения, а территориальный дорожный фонд не в состоянии обеспечивать должное их содержание, не говоря уже про зимники, которые вообще отдельная статья расходов. У нас несколько тыс. километров автозимников, на содержание которых выделяются сущие копейки, поэтому у нас и возникают ситуации, что люди могут и в пургу застрять, зимники не открываются своевременно, населённые пункты остаются отрезанными. Иногда мы вынуждены завозить продовольствие и предметы первой необходимости вертолётами, а это огромные деньги».

Читайте также: Все говорят «Дай!», а денег нет: Якутия экстренно сокращает расходы бюджета

Бывший министр финансов республики отметил также, что ещё не учитывается в расходах на санитарную авиацию: «Я не думаю, что в других регионах есть затраты больше, чем в Якутии — — это порядка 300 млн рублей в год из бюджета республики на частичное субсидирование внутрирегиональных полётов. В среднем на это тратится в год почти полмиллиарда рублей при том, что деньги выделяются, исходя из возможностей бюджета деньги. Ну, а если взять реальные потребности, то нужно около 2,5 — 3 млрд рублей. Перелёт из Якутска в Среднеколымск сейчас стоит 17−20 тыс. рублей в одну сторону. Люди не могут не то, что в Москву выбраться — они не могут даже в столицу Якутии позволить себе хотя бы раз в год приехать».

«Методика распределения дотаций между регионами достаточно объективная, но пока, к сожалению, не полностью учитывает особенности регионов такие, как санрейсы, содержание зимников, дотации внутриреспубликанских полётов, депонационные запасы для северного завоза. вот эти затраты нигде не учтены. Ну и ещё плюс как для национальной республики это вопрос обеспечения преподавания родного языка не входит в федеральный стандарт образования, и это не 5 и не 10 млн рублей, это тоже большие деньги по всей республике», — подытожил Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, получателями самых крупных сумм дотаций из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году станут Дагестан и Чечня, которым из бюджета РФ выделят 59 и 27 млрд рублей. В числе регионов с самыми крупными дотациями также Якутия (43 млрд рублей), Камчатка (39 млрд) и Алтай (27 млрд).

Напомним также, что жизнеобеспечивающие компании Якутии массово просят кредиты у банков: «Саханефтегазсбыт» занимает 1 млрд рублей, ГУП «ЖКХ» — 255 млн, «Сахатранснефтегаз» — 400 млн рублей, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) — 5 млрд, «Полярные авиалинии» — почти 200 млн, «Ленское объединённое речное пароходство» — 700 млн, «Железные дороги Якутии» — 300 млн. В кредиты вынуждена залазить и сама республика: по данным на 1 сентября долг региона банкам и государству составлял 51,6 млрд рублей.