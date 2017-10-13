«Проблемы есть»: депутат об исполнении «майских» указов в Омской области

Омск, , 11:40 — REGNUM Александр Бурков, назначенный 9 октября 2017 года врио губернатора Омской области, начал изучать ситуацию в регионе с исполнения «майских» указов президента России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Помочь в этом нелегком деле новому руководителю региона вызвался его предшественник Виктор Назаров.

Уточняется, что в первую очередь Буркова интересовала реализация пакета указов в сфере социальной политики. Назаров отметил, что «все параметры соблюдаются», и «достигнутые целевые показатели соответствуют планируемым значениям».

Например, подходит своему завершению реализация региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. По информации областных властей, более 11 тыс. омичей переехали в новые квартиры за пять лет действия программы. Сложность состоит в том, что за эти годы непригодными для жилья признали и другие дома старой постройки. Соответственно, необходимо продолжать работать над решением проблем собственников ветхого жилья. Назаров уточнил, что сейчас механизм финансирования новой программы прорабатывают на федеральном уровне.

Также Назаров и Бурков обсудили проблемы дошкольного образования. В облправительстве заявили, что проблема очередности в детские сады для детей 3−7 лет в регионе решена, а для создания дополнительных мест строятся два новых детсада. Однако только в Омске требуется ещё как минимум семь детских садов. Ещё одна проблема — модернизация и строительство новых школ.

Как уточнили в правительстве Омской области, Бурков намерен потребовать от органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию каждого направления поручений президента, детальных отчётов по исполнению «майских» указов.

Между тем, по мнению руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрея Алёхина, проблемы с исполнением «майских» указов в регионе существуют. В частности, по его словам, «есть проблемы с зарплатой педагогам, в области культуры, здравоохранения».

«Но всё-таки главная проблема — проблема с финансированием. По моему мнению, на сегодняшний день проводимая федеральным центром политика грабит регионы. Собираем 130 миллиардов рублей, примерно столько же, сколько в Новосибирской области, а остается в Новосибирской области 100 миллиардов, у нас — 65. И наш регион ещё и называют дотационным. Пока такая политика будет продолжаться, соответствующим образом майские указы и будут исполняться», — сказал Алёхин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Алёхин заявил, что сомневается в том, что «вновь назначенный Бурков сможет исправить ситуацию».

«Ничего не получится, пока не будут внесены изменения в бюджет. Пока не вернём на территорию области наших крупных налогоплательщиков, которые де-факто находятся у нас, а де-юре — в других регионах. Сейчас «Винпром» уходит в Москву, грядёт перерегистрация, а это один из главных налогоплательщиков в Омской области. «Мостовик» уничтожили, который тоже был одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Если такая политика будет продолжаться и дальше, то ситуацию не изменить», — резюмировал парламентарий.

Напомним, в 2016 году на реализацию «майских» указов президента РФ из консолидированного бюджета Омской области направили почти 30 млрд рублей. В том числе по заработной плате отдельным категориям работников бюджетной сферы — 15,4 млрд рублей. В облправительстве уточнили, что в прошлом году «произошло некоторое увеличение заработной платы бюджетников, была создана сеть МФЦ, введено более 1400 дополнительных места в детских садах».

Что касается задолженности по заработной плате, по данным Омскстата, по состоянию на 1 октября 2017 года она составляла составляла 14,2 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 1 сентября на 2,6 млн рублей. В том числе более 2 млн рублей задолжали работникам сферы образования.

Напомним, «майскими» указами называют серию из указов, подписанных Владимиров Путиным 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента РФ, и направленных на качественные изменения в социальной сфере. Считается, что исполнение «майских» указов президента — это одно из важнейших направлений социально-экономического развития территорий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября 2017 года губернатор Омской области Виктор Назаров ушёл в отставку. Врио главы региона был назначен 50-летний депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков.

Читайте также: «Выбора нет»: врио мэра Омска и врио губернатора налаживают диалог

11 октября он начал работу регионе, и сейчас вникает в курс дела.