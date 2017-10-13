Подозревают в скрытых функциях: Жалоба Gett на «Яндекс.Такси» получена ФАС

Москва, , 11:17 — REGNUM Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердили получение письма от сервиса Gett с просьбой изучить деятельность сервиса «Яндекс.Такси», который может использовать для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

По словам представителя Gett в России Алены Балакиревой, причиной для письма стали жалобы пользователей, которые заметили странную закономерность: после установки на телефон приложения Gett, «Яндекс.Такси» начинает снижать цены на услуги перевозчиков.

«Похоже, «Яндекс» как-то собирает данные о действиях пользователя и, если палит на телефоне Gett, начинает коварно конкурировать ценой», — написал в Facebook пользователь Тимофей Васильев.

Сервис Gett тоже исследовал цену поездок в приложении «Яндекс.Такси», размещая заказы с разных смартфонов — с приложением Gett и без на одно и то же время на один адрес.

И, по словам Балакиревой, подозрения пользователей соцсетей подтвердились: цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

Кроме того, Gett обратился в независимую экспертную компанию, которые выдали заключение, что приложение «Яндекс.Такси» выявляет все установленные на телефоне приложения. Эта информация есть в письме ФАС, однако название компании не указывается.

Представитель ФАС подтвердил факт получения письма, однако отказался комментировать его содержание. В «Яндекс.Такси» издание заверили, что доступ к информации на телефоне пользователя у их приложения такой же, как и у Gett. О жалобах им ничего не известно.