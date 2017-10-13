«Социальный» бюджет Литвы на 2018 год назвали «пылью в глаза»

Вильнюс, , 11:10 — REGNUM После встречи литовской оппозиционной парламентской фракции «Порядок и справедливость» с главой правительства Саулюсом Сквернялисом оппозиционеры заявили, что заявления премьера о якобы историческом, профицитном и социально ориентированном бюджете, «мягко говоря, не соответствуют действительности», сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, в «Порядке и справедливости».

«Как правильно отметила президент Даля Грибаускайте, несмотря на профицит общего бюджета сектора власти, предлагаемый бюджета следующего года дефицитный, а объявляемый профицит в размере 260 млн евро, как резерв, станет только отдельным кошельком премьера, потому что государственный резерв распределяет премьер с министром финансов», — считают в партии.

«Ажиотаж, вызванный якобы социальной ориентацией бюджета 2018-ого года — это тоже всего лишь пыль в глаза», — говорит председатель партии Ремигиюс Жемайтайтис.

По его словам, нельзя назвать социально ориентированным бюджет, в котором минимальная зарплата связана со средней зарплатой за последние три года, все еще не суммируются пенсии по инвалидности и пенсии по старости, не повышаются зарплаты уставным должностным лицам, не компенсируются урезанные во время кризиса пенсии и пособия, отменяется дополнительный необлагаемый налогам размер доходов за воспитание детей и по этой причине все родители, воспитывающие детей, становятся получателями пособий, даже на 15 евро сокращена сумма средств, выделяемая на неформальное образование и детские кружки, необлагаемый налогом минимум доходов меньше минимальной месячной зарплаты и так далее.

Кроме того, повышаются налоги для самостоятельно работающих жителей, для обладателей удостоверений предпринимателя уменьшается потолок доходов, таким образом, ограничиваются доходы людей, работающих по таким удостоверениям.

«В конце концов, больше всего всех затронет планируемое повышение акцизов. И особенно акциз на дизельное топливо, потому что это станет прекрасным поводом для торговцев и производителей вновь повысить цены на все товары», — утверждает Жемайтайтис.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис бюджет называет «чрезмерно социально-ориентированным».

«Чрезмерно социально-ориентированный проект бюджета утвержден. Отметим, что более 600 миллионов евро направлено на социальные нужды. На нужды людей, которые живут за гранью нищеты. Хочу отметить также, что это исторический момент. Оборонный бюджет достигнет в следующем году 2% от ВВП. Значительно вырастут доходы самоуправлений. 250 миллионов евро направлено на развитие регионов», — сказал он после решение правительства одобрить главный финансовый документ Литвы 2018 года и отправить его на рассмотрение в парламент.

«Рекордная сумма будет выделена на пенсии. С января 2017 года размер пенсии, по сравнению с январем этого года возрастет на 63 евро. Говоря о здравоохранении, рост рекордный, выделяется 173 миллиона евро, будет из чего увеличивать зарплату, компенсировать медикаменты и услуги сектора. Будет выделена рекордная сумма на развитие инноваций в стране. Говоря о культуре, то будет выделено более 28 миллионов евро на финансирование этого сектора», — сказал в свою очередь министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Правительство также одобрило предложение со следующего года повысить минимальную зарплату от 380 до 400 евро.

В сентябре 2017 года члены Трехстороннего совета договорились, что минимальная месячная зарплата со следующего года должна вырасти на 20 евро — до 400 евро.

«Как и обещали, мы протягиваем руку помощи жителям, которые зарабатывают меньше всего. Для кого-то 20 евро — это не деньги, а кто-то на них покупает семье продукты на неделю. Это изменение, хоть и небольшое, будет реально ощущаться в самых уязвимых слоях общества. А этого мы все и добиваемся — реальных, ощутимых перен. в жизни людей», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

В целом по Литве минимальная зарплата в размере 400 евро выплачивалась бы 264 тыс. работников, которым нужно поднять зарплату до 400 евро. Сейчас в бюджетных учреждениях работают около 27 тыс. неквалифицированных сотрудников, которые получают 380 евро.

Подсчитывается, что на повышение минимальной месячной зарплаты из госбюджета нужно выделить 16,2 млн евро.

В последний раз минимальная зарплата повышалась в 2016 — до 380 евро она была увеличена в июле прошлого года.