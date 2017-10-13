Валентина Самойлова, , 17:42 — REGNUM

Белоруссия

Вслед за мультивалютной платёжной системой, которая будет обслуживать расчёты в криптовалютах, в Белоруссии заявили и о собственной криптовалюте, получившей название «талер». Транзакции уже доступны для всех желающих. Её презентация пока отложена, в последний момент стало известно о скором выходе декрета, условно называемого «О ПВТ 2.0» (либерализация IT-отрасли, обещанная президентом РБ Александром Лукашенко летом этого года).

«Это не просто декрет о ПВТ. По большому счету это цифровизация всей экономики Беларуси. Нам мало только своих возможностей, предусмотрена возможность прихода серьезных игроков как минимум из близлежащих стран… Посыл следующий: президент не хочет полумер, он хотел бы, чтобы это была глобальная повестка дня в цифровизации экономики в целом», — прокомментировал во время Белорусского инвестиционного форуме первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Поэтому разработчики приняли решение дождаться объявления новых правил игры. Также, по мнению Матюшевского, цифровизация белорусской экономики даст +1% к белорусскому ВВП.

Растёт количество операций и в более привычном пока формате электронных платежей. Специалисты Банковского процессингового центра сообщили, что количество бесконтактных платежей в августе текущего года составило 7 млн (в 100 раз больше, чем в августе 2015-го).

Цифровизацию экономики РБ заметили даже в США. В The New York Times аккурат к визиту замминистра иностранных дел РБ Олега Кравченко в США вышел материал с красноречивым названием «Как последняя диктатура Европы стала технологическим центром». Разумеется, что выход публикации имеет собственные цели, далекие от того, чтобы просто похвалить «Кремниевую долину Восточной Европы». Характерная цитата:

»…Лукашенко начал полагать, что технологическая отрасль может стать волшебной палочкой, которая поможет ему прекратить хроническую зависимость страны от России».

Однако не будь определенных достижений, то и статью писать было бы не о чем.

Обычная, нецифровая экономика республики тоже довольно неплохо себя чувствует. По крайней мере сейчас рейтинговые агентства ожидают от экономики РБ даже более активного роста, чем прогнозирует правительство. Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня «B», ожидаемый рост ВВП в 2017—2020 гг. — до 2% в год. Напомним, буквально несколькими днями ранее заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко в эфире «Беларусь 1» подтвердил ранее озвученный прогноз роста экономики на текущий год: +1,7%. Правда, в правительстве и Standard & Poor’s разошлись относительно оценки причин роста экономики. Белорусские экономисты указывают на рост промпроизводства и снижение ставки рефинансирования (с 18 октября в очередной раз снижается с 11,5% до 11%; в целом же за год — минус 7 п.п.), а в S&P уверены, что ключ к успеху был в размещении евробондов.

Ещё один повод для оптимизма — золотовалютные резервы РБ на 1 октября превысили 7,2 млрд долл (+2,34 млрд долл с начала года). Для сравнения: сегодня ЗВР Беларуси превышают украинские (чистые, за вычетом средств МВФ) — как по динамике с начала года, так и по общему состоянию.

А вот прогнозы МВФ сильно отстают что от S&P, что от правительственных. На 2017−2018 гг. там ждут роста ВВП на 0,7%, и это ещё много — буквально недавно там прогнозировали падение ВВП на 0,8% в текущем году. А ведь на основании этих прогнозов МВФ потом раздаёт советы по реформированию экономики.

Экономика республики становится не только цифровой, но и международной. Так, во Вьетнаме строится завод по производству грузовиков МАЗ, который будет выпускать до 1,5 тыс. автомобилей в год.

Растут поставки продуктов питания в РФ, в частности в Москву.

«Каждый десятый килограмм продовольствия в Москве — из Беларуси», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со своим коллегой из Минска Андреем Шорцем.

В Париже 10 октября состоялась презентация белорусской сельхозтехники, предлагаемой французским, а также африканским компаниям. Заметим, для этого Белоруссии (в отличие от Украины) не потребовалось разрывать взаимовыгодные связи с РФ и другими постсоветскими республиками и подписывать соглашение об Ассоциации с ЕС.

Испанские с/х производители интересуются новым поколением удобрений, разработанных белорусскими учёными, т.н. наноудобрениями.

Отдельное направление — латиноамериканский вектор. Так, председатель Совета республики Михаил Мясникович во время встречи с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом предложил ему создание совместных фармакологических производств, намекнув, что РБ может стать для Кубы точкой входа на весь рынок ЕАЭС.

По поводу Венесуэлы планы несколько иные. Недавний визит президента этой страны Николаса Мадуро в Белоруссию перезапустил экономические инициативы сразу по ряду направлений. Стороны договорились завершить проект строительства агрогородков в Венесуэле (один уже готов, но планировалось пять), нарастить производства на белорусских заводах в Венесуэле (производство керамических блоков, тракторов, коммунальной и дорожно-строительной техники), а также продолжить жилищное строительство в Венесуэле белорусскими специалистами, несмотря на задолженность по уже завершённым объектам. Учитывая, что белорусская сторона уже анонсировала планы по 2−3-кратному увеличению добычи нефти в Венесуэле (с 0,85 до 2−3 млн тонн в год), можно предположить, что в качестве платы РБ получает от Мадуро скважины, законсервированные самими венесуэльцами: ранее белорусские нефтяники уже успешно возрождали добычу на таких объектах.

Закавказье

МВФ «отстаёт» в своих прогнозах не только в РБ. Скажем, ожидания роста ВВП Армении — 3,5% на этот год и 2,9% на 2018-й, тогда как в прогнозе правительства Армении — 4,3% и 4,5% соответственно.

80 млн долл. рассчитывает получить Армения в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Его подписание намечено на 13 ноября, т. е. примерно за две недели до форума «Восточного партнёрства», членом которого Армения всё ещё остаётся, несмотря на членство в ЕАЭС. Предполагается, что 54 млн долл. из этой суммы пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, 26 млн долл. — на реализацию экономических программ в общинах.

За минувший год Армения серьёзно улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ — поднялась с 79-го на 73-е место. Однако и задел для роста остаётся: все государства региона занимают более высокие строчки, чем Армения, — от 35-й (Азербайджан) до 69-й (Иран).

Любопытно, что Армения, как и Белоруссия, в настоящий момент активно наращивает цифровую экономику. Согласно данным, озвученным министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваганом Мартиросяном на форуме ArmTech 2017, сфера информационных технологий в последние годы росла на 20−25%, невзирая на кризисы в остальной экономике. А за семь месяцев текущего года прибавила сразу 35% (абсолютных цифр министр на озвучил). Основные драйверы роста — зарубежные инвестиции и налоговые льготы, предоставляемые компаниям в этой сфере. В отношении последних министр уточнил, что в будущем их планируется расширить.

Бунт не прошёл. В начале октября в армянском парламенте депутаты отклонили инициативу оппозиционного блока «Елк» о выходе Армении из ЕАЭС. Оппозиционеры аргументировали своё предложение снижением темпов роста ВВП в 2014—2016 гг., связав его с вступлением Армении в указанную организацию. Видимо, пример Украины, которая четырьмя годами ранее пыталась улучшить состояние дел в своей экономике именно такими методами (разрывом экономических связей с РФ), не сподвиг армянскую оппозицию ни к каким выводам.

Момент был выбран неслучайно, оппозиции был необходим конфликтный инфоповод накануне Шестого армяно-российского межрегионального форума и Второго международного форума евразийского партнерства.

Любопытно, что сказали бы о таких инициативах граждане Армении, уехавшие на заработки в РФ? Скажем, недавно в рамках евразийской интеграции между правительствами России и Армении было заключено соглашение о том, что трудовые мигранты и их семьи смогут получать в РФ скорую и экстренную бесплатную помощь (с 1 января граждане Армении также получают полис ОМС наравне с жителями России). Что явно свидетельствует о постепенном сближении экономик. Следующий вероятный шаг — комплексное урегулирование пенсионных вопросов, а именно Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, который должен вступить в силу со следующего года.

Согласно отчёту «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ — 2017», регулярно проводимому Евразийским банком развития, самым активным инвестором в странах СНГ и Грузии является Азербайджан.

«На конец 2016 года объем накопленных Азербайджаном прямых инвестиций в страны СНГ и Грузию приблизился к $2,4 млрд. Следует отметить стабильность роста азербайджанских инвестиций в регионе, причем все годы показатели прироста накопленной суммы прямых иностранных инвестиций были двузначными — 10,2% в 2013 году, 15,3% в 2014 году, 12,6% в 2015 году и 19,4% в 2016 году», — говорится в отчёте.

Так, буквально на днях стало известно. что Азербайджан инвестирует более 60 млн долл. в тепличное хозяйство на Ставрополье, которое будет производить 15 тыс. тонн овощей в год. Впрочем, сальдо по инвестициям всё равно остаётся не в пользу Азербайджана: РФ вложила в закавказскую республику 3 млрд долл., тогда как обратные вложения — 1 млрд долл.

Вероятно, такая активность на внешних рынках — обратная сторона экономических проблем, с которыми столкнулась республика после резкого снижения цен на нефть в 2015 году, дефицита инвестиций в самом Азербайджане и даже дефолта Международного банка Азербайджана в мае этого года. Однако эксперт Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Мусаев, выступая на азербайджано-германском бизнес-форуме, заявил, что проблему оттока капитала республике удалось решить:

«После девальвации азербайджанского маната предприниматели несколько потеряли уверенность. В результате некоторые крупные предприниматели вывели свои средства из Азербайджана и начали вкладывать в экономику Турции и Грузии. Благодаря регулирующим мерам мы смогли предотвратить отток инвестиций».

Впрочем, президент республики Ильхам Алиев не унывает и обещает гражданам интенсивный экономический рост уже с 2018 года, ссылаясь в том числе и на рейтинг ВЭФ.

Однако более существенные аргументы президента — «Южный транспортный коридор» и т.н. сделка века по Шах-Дениз (одному из крупнейших нефтедобывающих проектов на постсоветском пространстве с участием западного капитала). Т. е. получается, что драйверами экономики будут два крупных энергетических проекта, тогда как Ильхам Алиев постоянно напоминает о снижении роли углеводородного экспорта в экономике страны.

Средняя Азия

Любопытная интрига может закрутиться между странами ЕАЭС по поводу транзита товаров по «Новому Шёлковому пути». Так, в начале октября Казахстан, выбирая между литовским и латвийским маршрутами, выбрал последний. Контейнерный поезд стартует в Урумчи, проходит через Казахстан и РФ и затем направляется в Рижский порт. Однако спустя неделю стало известно о том, что Россия настойчиво предлагает Белоруссии перенаправить аналогичные транзитные потоки, идущие из РБ в латвийские порты и далее в Европу, на порты Северо-Запада: Усть-Лугу, Приморск, Санкт-Петербург. Можно предположить, что и Казахстан в своё время может получить такое предложение.

К слову, об обратном транзите. Стало известно о планах «Роснефти» существенно нарастить поставки нефтепродуктов в Китай через Казахстан. СМИ сообщают, что с 2020 года объём поставок планируется довести до 18 млн тонн в год (10−13 млн тонн в 2017—2019 гг.). Возможно, что это будет звучать в качестве аргумента к просьбе РФ к Казахстану об исключении стран Прибалтики из транзитных цепочек.

Объем кредитования банками экономики Казахстана за один только август вырос на 1,9% в сравнении с августом прошлого года, превысив 13 трлн тенге. В тройке лидеров — торговля, промышленность и строительство (18,4%, 14,2, 7,6% выданных кредитов соответственно).

Практически разрешился долгий спор между Казахстаном и Узбекистаном по поводу долга за поставку электроэнергии, накопившегося ещё с 2011 года. Узбекистан уже перечислил 130 из 143 млн долл. и пообещал закрыть остаток до конца года. Любопытно, что «посильную помощь» в этом республике оказали США, заключив с Узбекистаном семилетний контракт на поставку уранового концентрата на сумму 300 млн долл.

К сочинской встрече ЕЭК в Казахстане подбили некоторые итоги работы ЕАЭС. Так, отмечается, что за три последних года вдвое увеличилось количество совместных российско-казахстанских предприятий. Взаимный товарооборот за I полугодие вырос на 34%, и посол России в Казахстане Михаил Бочарников ожидает его удвоения к концу года.

В борьбу за модную сейчас «цифровую экономику» включается и Казахстан. В сентябре тут презентовали соответствующую госпрограмму, цель которой — способствовать вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году.

«Фактически Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за десять лет построить Digital как новую отрасль экономики, пронизывающую цифровым сервисом всю жизнь страны», — заявил премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев на одном из совещаний.

Это своего рода сигнал Белоруссии: в Казахстане готовы идти той же дорогой, что и «Кремниевая долина Восточной Европы».

Вице-премьер-министр Киргизии Толкунбек Абдыгулов считает, что странам ЕАЭС необходимо синхронизировать свои усилия по реализации цифровой повестки. В этом случае, по его мнению, цифровая экономика может дать до 11% от совокупного роста ВВП стран ЕАЭС к 2025 году. И вдвое ниже, если такой синхронизации достичь не удастся. Об этом чиновник заявил во время выступления на конференции, посвящённой итогам председательства КР в ЕАЭС.

Пока же граждане Киргизии больше заняты в традиционной экономике и традиционно же шлют на родину денежные переводы. За январь — август они перевели эквивалент 1,581 млн долл. (+20,3% к аппг). Свыше 98% этой суммы приходится на переводы из РФ.

Вслед за количеством переводов растут и валютные запасы республики. К началу октября они достигли 2,131 млрд долл. (+162 млн в сравнении с началом года). Это лучший показатель за последние два года.

Полугодовая инфляция в республике не просто низкая (2,8%), её уровень оказался самым низким среди стран ЕАЭС (в среднем 3,5−3,5%), на что также указал Толкунбек Абдыгулов. Рост переводов от трудовых мигрантов этому наверняка способствовал.

Киргизия и Узбекистан подписали контракты на поставку продукции на сумму более 200 млн долл. — таковы итоги бизнес-форума «Узбекистан — Кыргызстан» в Ташкенте. В частности, заключены соглашения о совместной сборке автобусов, с/х и бытовой техники.

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