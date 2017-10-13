Китай построит скоростную автомагистраль за $13,4 млрд

Пекин, , 09:28 — REGNUM В Китае приступили к строительству скоростной автомагистрали Ибинь — Паньчжихуа, которая обойдется государственному бюджету в 88,6 млрд юаней ($13,4 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Современная автотрасса, длина которой превысит 450 км, станет самым дорогим из всех аналогичных транспортных проектов, которые когда-либо были реализованы на территории страны.

Отмечается, что каждый километр дороги, который будет проходить по горной местности в юго-западной провинции Сычуань, обойдется в 200 млн юаней (более $30 млн).

«Особенности местного ландшафта крайне неблагоприятны для проведения работ по строительству скоростных магистралей, — рассказал главный инженер дорогостоящего инфраструктурного объекта Чэнь Лэшэн. — Там часто происходят стихийные бедствия, все это осложняет реализацию проекта».

Лэшэн также добавил, что на поддержание дороги в «приемлемом состоянии» придется нести повышенные расходы.

Планируемая дата завершения строительства скоростной автомагистрали пока не называется.