Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: данные по регионам ПФО

Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM Объем дотаций, которые поступят в регионы Приволжского федерального округа на выравнивание бюджетной обеспеченности, составит в 2018 году 77,388 млрд рублей. Средства получат только 12 регионов округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Лидером в следующем году по сумме дотаций в ПФО станет Башкирия, которая получит 16,433 млрд рублей. Дотации в размере от 6 до 10 млрд рублей получат: Кировская область — 10,007 млрд рублей, Чувашия — 9,917 млрд рублей, Саратовская область — 8,495 млрд рублей, Пензенская область — 6,677 млрд рублей, Марий Эл — 6,026 млрд рублей.

Более 3 млрд рублей поступят: в Оренбургскую область — 3,974 млрд рублей, Нижегородскую область — 3,929 млрд рублей, Удмуртию — 3,633 млрд рублей, Ульяновскую область — 3,354 млрд рублей.

Наименее значительный объем дотаций поступит в Мордовию — 2,755 млрд рублей и Пермский край — 2,187 млрд рублей.

Предполагаемый объем дотаций в 2019 году для регионов ПФО составит 43,943 млрд рублей и сократится по сравнению с 2018 годом на 43,2%. В 2020 году на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 указанных субъектов РФ получат 41,429 млрд рублей.

Напомним, всего между субъектами РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности будет распределено 645,144 млрд рублей в 2018 году, 648,244 млрд рублей — в 2019 году и 653,744 млрд рублей — в 2020 году. В список получателей средств не вошли 12 регионов России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно проекту федерального бюджета на 2018—2020 годы, в 2018 году в бюджеты субъектов РФ и города Байконур может поступить порядка 1,652 трлн рублей.

Из них порядка 804,3 млрд рублей правительством предлагается выделить в качестве дотаций местным бюджетам. В федеральном бюджете 2017 года на межбюджетные трансферты общего характера правительство выделило чуть меньше — 757,4 млрд рублей. При этом при внесении изменений в госсмету в июне 2017 года депутаты дополнительно выделили для пополнения региональных бюджетов порядка 13 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей направлены на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ, а 10 млрд рублей будут выделены в качестве поощрения и распределены между субъектами РФ, которые продемонстрируют наиболее успешные показатели в сфере улучшения налогового потенциала.

Также предлагается выделить региональным бюджетам субсидии в размере 408,5 млрд рублей. Еще 304,1 млрд рублей будут направлены в регионы в качестве субвенций на исполнение государственных программ. В случае, если госпрограммы не будут выполнены, регионам придется вернуть эти средства обратно в федеральный бюджет.