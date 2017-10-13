Рубль занял выжидательную позицию

Москва, , 09:16 — REGNUM Рубль 12 октября продолжил укрепляться вопреки динамике нефти, которая так и не смогла вернуться к росту после невнятных попыток развития импульса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Доллар почувствовал себя немного увереннее, но не настолько, чтобы надавить на российскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль просела в пределах 0,3%, тогда как евро подешевел почти на 0,5% на фоне неагрессивных комментариев главы ЕЦБ Драги», — отметил эксперт.

Динамика на рынке черного золота снова выглядит неоднозначно. Данные минэнерго США, отразившие сокращение запасов и добычи нефти, не смогли вдохновить быков на устойчивые покупки.

Видимо, рубль снова занял выжидательную позицию до проявления более четкого вектора движения в сырьевом сегменте, а пока котировки не определились, предпочитает игнорировать сигналы с этого фронта», — считает Ковалев.

Тем временем доллар на международной арене немного воспрял духом на сильной статистике и довольно оптимистичных заявлениях представителей ФРС, но о полноценном спросе пока говорить не приходится, что играет на руку рублю, как и сохранение интереса к риску.

«Впрочем, 13 октября российская валюта может сдать часть позиций. Во-первых, после трех дней роста часть игроков может решить зафиксировать прибыль перед уходом на выходные.

Во-вторых, Brent, подешевевшая вчера более чем на 0,5%, вряд ли найдет повод для роста в краткосрочной перспективе.

В-третьих, у доллара есть шанс на укрепление, если данные по инфляции и свежие заявления чиновников из Федрезерва не разочаруют.

Таким образом, не исключено возобновления движения пары доллар/рубль в направлении уровня 58 рублей», — пояснил эксперт.

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