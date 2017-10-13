В Свердловской области резко выросла задолженность по зарплате

Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В Свердловской области задолженность по заработной плате по состоянию на 1 октября 2017 года составила более 11,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

По отношению к сентябрю, когда задолженность составляла более 8,1 млн рублей она выросла в 3,2 раза. По отношению к октябрю 2016 года задолженность по зарплате выросла на 26,2%. О своих проблемах заявили три крупные организации, которые в общей сложности имеют долги перед 775 сотрудниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проблемы связанные с задержкой выплат заработной платы возникают не редко. Одним из самых громких случаев стал скандал с невыплатами заработной платы на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Ситуацию с невыплатами на предприятии пришлось решать по личному поручению президента России Владимира Путина, который сделал его губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время визита в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ. В итоге в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело.

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Ещё одно уголовное дело в отношении руководства железнодорожного цеха ОАО «Алапаевский металлургический завод» за невыплаты заработной платы было возбуждено летом 2017 года по материалам прокурорской проверки. С марта по июль 2017 года на предприятии задерживали зарплату 30 сотрудникам на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

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Напомним, что по данным регионального управления Государственной инспекции труда на конец 2016 года, выплаты заработка задерживали 32 предприятия 3870 своим сотрудникам на общую сумму более 155 млн рублей. А по данным на 1 августа 2017 года задолженность по заработной плате на предприятиях Свердловской области составляет свыше 127 млн рублей.