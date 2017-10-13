Повышение ЕНДВ на 4%: Выдавливаем торговлю в тень?

Якутск, , 09:30 — REGNUM В Якутии намерение повысить единый налог на вменённый доход (ЕНДВ) на 4% сочли странным, особенно на фоне отсутствия рычагов воздействия на нелегальный бизнес. По мнению руководителя независимого движения предпринимателей и общественных объединений республики «Вместе мы — сила!» Ирины Котенко, гораздо логичнее, чем увеличивать нагрузку на предпринимателей, которым итак нелегко, было бы постараться вывести из тени нелегальный бизнес, чтобы он начал платить налоги в бюджет.

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«На тех предпринимателях, кто не арендует, а имеет в собственности и имущество и земельный участок, повышение ЕНДВ меньше всего отразится. А для тех, кто арендует, любой процент повышения значим, а 4% — тем более. Опять-таки идёт увеличение налоговой нагрузки на легальный бизнес. А как таковой борьбы с нелегальным бизнесом, который развивается у нас из года в год и цветёт пышным цветом, нет. На него никто не обращает внимания, вот что обидно. И опять предприниматели будут у нас кричать: ну почему только мы-то? Ну почему у нас не задействованы те внутренние силы и скрытые резервы по нелегальному предпринимательству? Они всё-таки извлекают определённый доход и имеют прибыль, а налоги не платят. Может, искать надо бы там источники наполнения казны — и региональной, и федеральной? Попробовать хотя бы привлечь их каким-то образом? Не запрещать, а именно вывести из тени. Но об этом не думают, а это ведь полномочия федерального законодательства», — напомнила Ирина Котенко.

Но ведь и увеличение налогового бремени идёт тоже от федералов, акцентировала внимание лидер предпринимательского движения Якутии, обращая внимание на ещё один момент: введение программы «Меркурий» по электронному сопровождению всех мясных, молочных, рыбных товаров, которая также фактически увеличивает финансовую нагрузку на предпринимателей необходимостью платить за неё.

«Нужно заплатить за регистрацию и ежегодно платить 2700 за свой электронный ключ. Любое движение предпринимателей — это деньги. Помимо этих 3,9% ещё лазейку придумали. Мы очень рады, что все документы идут в одно окно, но каждое окно стоит денег. Почему нельзя сделать один ключ для всех необходимых программ? У меня уже около пяти ключей, и каждый стоит по 2700—3000 тысячи в год. Косвенные или некосвенные расходы предпринимателей никто не считает. Казалось бы, что 3,9% — это немного, но если взять вкупе, плюс еще кассы онлайн и так далее, то получается немало. А в основном-то у нас на ЕНДВ работает торговля, и мы как раз и выдавливаем эту торговлю в нелегальный сектор, в тень, и прямо-таки набираем в этом направлении темпы», — считает Ирина Котенко.

Особенно, по её мнению, усложняет ситуацию работа в сложных условиях огромной по территории и очень маленькой по численности Якутии. Затратна логистика, а в республике расстояния большие, а дороги плохие, и горючее очень дорогое.

«Но никто же этого не считает, плюс ещё увеличение, и получается, что у нас предприниматели не в том правовом поле работают, как бизнес центральной России, — констатирует Ирина Котенко. — Мы оплачиваем проезд до места отпуска, отпуска в 52 рабочих дня и плюс ещё на усмотрение провоз ребёнка. Настолько велика социальная нагрузка предпринимателей крайнего Севера перед населением, что именно у нас здесь развит теневой бизнес».

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Напомним, проект приказа о повышении ЕНДВ на 3,9% с 2018 года подготовило Министерство экономического развития РФ. Повышение аргументировано ростом уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Якутии оценили бы в качестве мер поддержки малого бизнеса снижение налогов и отмену отпускных и проезда к месту отдыха за счёт работодателя. Ирина Котенко ранее уже предлагала учесть при определении налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в северных регионах, то, что малый бизнес ограничивает наценку на социально значимые товары притом, что доставка товаров на отдаленные территории обходится существенно дороже.