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Китайский юань ослаб по отношению к доллару США

Экономика

Американская валюта укрепилась сразу на 58 базисных пунктов

Китайский юань ослаб по отношению к доллару США
Иллюстрация: 23yy.com
Юань

Пекин, 13 октября 2017, 08:34 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 13 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США достиг 6.5866 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта ослабла на 58 базисных пункта.

В заявлении главного финансового регулятора КНР отмечается, что изменения курса не влекут последствий для темпов восстановления национальной экономики. В качестве причины продолжающегося ослабления юаня Пекин рассматривает финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 12 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5808 юаня за доллар.

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Экономика Китая