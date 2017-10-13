Авто для мэра – до 2,5 млн рублей: чиновникам Казани ограничили «аппетит»

Казань, , 07:42 — REGNUM Казанским чиновникам на 2018 год утвердили верхний предел стоимости закупаемых на торгах товаров, в числе которых автомобили, компьютеры, транспортные услуги и мебель. Соответствующие изменения внесены постановлением исполкома Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В зависимости от занимаемой должности варьируется и предельная стоимость. Так, мэр Казани Ильсур Метшин может позволить приобрести для своих нужд ноутбук до 80 тыс. рублей, планшет до 70 тыс. рублей, а стоимость автомобиля, закупаемого на средства бюджета, ограничена планкой в 2,5 млн рублей. При этом для руководителя исполкома, его заместителя, главы районной администрации автомобили не могут стоить более 2 млн рублей.

Уточняется, что учреждение в целом ограничено пятью единицами транспортных средств, срок полезного использования которых должен быть не менее пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Казани на 2017 год после внесения корректировок выглядит следующим образом: общий объем расходов — 20,97 млрд рублей, прогнозируемый объем доходов — около 20,02 млрд рублей, дефицит — 948 млн рублей.

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Напомним, ранее крупный тендер на закупку автомобилей объявило министерство земельных и имущественных отношений Татарии. На приобретение пяти легковых автомобилей 2017 года выпуска с подогревом сидений планируется потратить 4,825 млн рублей.

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