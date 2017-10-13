В Оренбурге увеличат тариф на проезд в троллейбусе

Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбурге ожидается подорожание проезда в троллейбусах. Согласно проекту решения, тариф увеличится с 13 до 17 рублей. На рассмотрение депутатам тарифный вопрос внесён как дополнительный 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете.

Авторы проекта считают, что единый тариф позволит заменять на маршрутах муниципальный пассажирский транспорт: автобусы на троллейбусы и наоборот. Рост тарифа повлечёт за собой прибыль в доходную часть бюджета, её оценивают примерно в 5 млн рублей.

Стоит отметить, что в конце 2016 года в Оренбурге утвердили бюджет на 2017 год с дефицитом в 480 млн рублей, доходной частью — в 9 019 328 800 рублей, расходной — в 9 499 328 800 рублей.

Добавим, что проезд в троллейбусах Оренбурга последний раз подорожал в январе 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост составил два рубля — с 11 до 13 рублей. Перевозчики отмечали, что при растущих затратах тариф на проезд долгое время оставался неизменным. Весной 2015 года подорожали поездки в автобусах с 15 до 17 рублей. В частных автобусах стоимость проезда сейчас варьируется от 20 до 22 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге с Нового года подорожает проезд в троллейбусах