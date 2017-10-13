Дорогой губернатор: сколько тратят из бюджета Прикамья на содержание главы?

Пермь, , 07:38 — REGNUM В Пермском крае утверждены расчётные показатели по материальным расходам на содержание работников в государственных органах региона, органах госвласти Прикамья на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно данным документа, опубликованного на сайте правовой информации, ежегодно в течение ближайшей трёхлетки на содержание губернатора из региональной казны планируется тратить по 11 500 000 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вторым по величине расходов значится председатель краевого правительства — 9 млн рублей. Интрига в том, что в Прикамье правительство возглавляет сам губернатор.

Руководитель представительства Пермского края при правительстве РФ обойдётся бюджету в 700 тыс. рублей в год, руководитель администрации губернатора Пермского края — в 3 801 400 рублей, а каждый заместитель администрации губернатора — в 2 500 000 рублей.

Расходы на обеспечение выполнения функций каждого из заместителей председателя правительства составят 1 700 000 рублей в год. Стоит отметить, что, судя по расчётным показателям, советы ценятся. На советника председателя правительства, советника губернатора и советника руководителя администрации губернатора в бюджете запланируют по 1 348 598 рублей в год на каждого. Насколько советы этих представителей органов госвласти действительно окажутся ценными, предстоит оценить на практике жителям края. Примечательно, что содержание министров обойдётся казне дешевле, чем советников, — по 700 тыс. в год.

Среди министров особняком стоит глава Коми-Пермяцкого округа — министр Пермского края. На его содержание запланировано 1 069 200 рублей.

Напомним, что, согласно проекту основного финансового документа Пермского края, сумма доходов краевого бюджета прогнозируется в 2018 году в размере 115 618 388,9 тыс. рублей, расходы — 121 569 784,7 тыс. рублей; в 2019 году доходы — 118 944 406,2 тыс. рублей, расходы — 128 016 347,8 тыс. рублей и в 2020 году доходы — 122 834 935,4 тыс. рублей, расходы — 128 632 267,6 тыс. Дефицит в 2018 году прогнозируется в размере 5,79% к собственным доходам бюджета, в 2019 году — 8,43%, 2020 году — 5,20%. Расходы на содержание государственных органов Пермского края, предусмотренные проектом бюджета на ближайшие три года, в среднем ежегодно составят 3,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Прикамья-2018: Сколько край готов потратить на своих чиновников?