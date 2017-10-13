Прожиточный минимум пенсионеров Оренбуржья увеличат на 3,5%

Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области парламентарии в скором времени должны рассмотреть законопроект о прожиточном минимуме пенсионеров на 2018 год. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что величина прожиточного минимума с 1 января 2018 года составит 8059 рублей, рост — 3,5% (273 рубля), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добавим, что сейчас величина прожиточного минимума оренбургского пенсионера равна 7786 рублям. Стоит также отметить, что величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2018 год спрогнозирована на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на товары и услуги за 2016 год в регионе. Связано это с тем, что Оренбургстат не располагает данными об уровне потребительских цен на продукты питания на очередной год.

Также стоит обратить внимание на то, что с 2010 года самый значительный рост величины прожиточного минимума пришёлся на 2013 год — 13,2%, или 672 рубля. В 2018 году с принятие законопроекта ожидается самый низкий рост величины с 2010 года.

Напомним, что неработающим пенсионерам, общее материальное обеспечение которых менее величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, предусмотрено установление социальной доплаты к пенсии.

Размер доплаты устанавливается такой, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации. Общая сумма материального обеспечения пенсионера складывается не только из получаемой им пенсии, но и из дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, набора социальных услуг и иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъекта РФ (компенсация за ЖКХ, компенсация за проезд, ЕДК, компенсация на услуги связи и т.д.).

Таким образом, с января 2017 года социальные доплаты к пенсии были пересчитаны до новой величины прожиточного минимума пенсионера в беззаявительном порядке.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда по Оренбургской области, на 1 октября 2017 года в регионе 67 036 получателей социальных доплат к пенсии, средний размер доплаты — 1 569,62 рубля.