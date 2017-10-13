Рубль сохраняет баланс

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке открылись и закрылись 12 октября ростом по курсу рубля. Его укрепление было незначительным, но на фоне снижения нефтяных котировок и общего укрепления доллара, он заслужил победу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

В основным поддержка исходила долгового рынка. Индекс государственных облигаций России (RGBI) повысился на 0,16%, до 140,46. Спрос на облигации повышает спрос на рублёвую ликвидность. Также приближается налоговый период.

Продавцы доллара встретили сопротивление на уровне 57,62 руб. после чего пара доллар/рубль перешла в боковое движение. Пара евро/рубль снизилась до 68,22 руб. на фоне ослабления евро к доллару на рынке Форекс.

Сегодня, 13 октября, нефть торгуется в небольшом плюсе. Отношения между КНДР и США остаются сложными. Северная Корея любит испытывать ракеты по выходным, поэтому спекулянты перед выходными могут выйти из длинных позиций по рублю.

Курс доллара находится около поддержки 57,58 руб. Если она на торгах в Европе не устоит, то стоит ожидать укрепления рубля до 57,37 руб. А при росте нефтяных котировок и общем ослаблении доллара, до 57,20 руб.

Уровень баланса для пары доллар/рубль по-прежнему находится на уровне 58 руб. Скорее всего, что цена не отклонится от него далеко.

Напомним, 12 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 14 коп. (-0,59%), до 57,69 руб., курс евро — на 35 коп. (-0,51%), до 68,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-8,00%), евро/рубль — 160,2 млн евро (-19,53%).

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