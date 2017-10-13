В России подскочила цена на красную икру

Москва, , 06:17 — REGNUM Рост оптовых цен на красную икру в летне-осенний сезон 2017 года составил 54%, 13 октября со ссылкой на данные Рыбного союза пишет газета «Известия».

Уточняется, что за указанный период до трех тысяч рублей за один килограмм выросла цена на икру рыб лососевых пород. Между тем полгода назад она составляла 1950 рублей.

Кроме того, икра горбуши подорожала на 23%, а икра кеты — на 13%.

По оценкам Сергея Гудкова, исполнительного директора Рыбного союза, к Новому году подскочит и розничная цена.

«Сезон осень 2017 — весна 2018, по нашим прогнозам, станет рекордным по росту розничных цен на икру, — сказал он. — Они не могут не измениться пропорционально росту оптовых цен».

По оценке другого эксперта —Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, цены не поднимутся выше, чем на десять процентов.

Отметим, что в качестве причины подорожания названы большие инвестиционные затраты участников рынка. Кроме того, по мнению экспертов, производитель предпочитает продать икру подороже, выставляя высокую цену на внешнем рынке и не желая реализовывать ее в России на менее выгодных условиях.

Также фактором удорожания является браконьерский промысел и колебания вылова. В Росрыболовстве ситуацию с ценами на икру пока не прояснили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зверев заявил, что Минсельхоз РФ готовит поправки в Налоговый кодекс, в результате которых оптовые и розничные цены на морепродукты могут вырасти минимум на десять процентов, и что этот законопроект противоречит основным началам законодательства о налогах и сборах.

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