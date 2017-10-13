Хабаровчанам погасили зарплатный долг на 373 млн рублей

Хабаровск, , 06:47 — REGNUM В Хабаровском крае за январь-сентябрь 2017 года была погашена задолженность по заработной плате на сумму почти в 372,9 млн рублей. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональной прокуратуре.

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По данным ведомства, в полной мере была погашена задолженность перед коллективами трёх предприятий. Так, ООО «РезолютЭнерго» задолжала за август 55 сотрудникам 372 тыс. рублей. Свыше 3 млн рублей 70 работникам выплатило руководство ООО «Карьер-Сервис» — людям не платили ни в мае, ни в июне.

Ещё почти 6,5 млн рублей коллективу задолжало руководство ОАО «Домостроительный завод». Здесь трудовые права были нарушены в случае 416 сотрудников, которым не заплатили за июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2017 года в России задолженность по заработной плате превысила 3,3 млрд рублей. Наибольший размер невыплат пришёлся на Приморье — 441,4 млн рублей, или 13,3% от общей суммы.