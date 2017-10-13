Мексика и Канада останутся верны договору НАФТА

Мехико, , 05:44 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявили, что остаются верны соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), передает Associated Press.

Трюдо, который находится с визитом в Мехико, сообщил журналистам, что участники НАФТА «находятся в несколько непредсказуемом контексте», однако Канада и Мексика все еще считают трестороннее соглашение наилучшим вариантом.

Президент Мексики, в свою очередь, посоветовал журналистам «уделять меньше внимания» комментариям, которые даются сторонами после переговоров и больше — тому, что происходит на самих переговорах.

Напомним, 12 октября в Вашингтоне стартовал четвертый раунд переговоров по договору НАФТА между США, Канадой и Мексикой, на изменении условий которого настаивает Белый дом.

Президент США Дональд Трамп, который скептически оценивает перспективы НАФТА, уже заявил, что готов рассмотреть возможность двусторонних соглашений о торговле вместо трехстороннего: отдельно — для США и Мексики, отдельно — для США и Канады.

Предыдущий раунд переговоров по НАФТА состоялся в конце сентября в Канаде. Планируется семь раундов переговоров, последний из которых состоится в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде завершился третий раунд переговоров по НАФТА