Под конец года: МЭР прогнозирует замедление инфляции до 2,7%

Москва, , 00:19 — REGNUM Замедление инфляции по итогам 2017 года составит 2,7−2,8%, сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития России, месячная инфляция в октябре вернется в положительную область и составит 0,2−0,3% от месяца к месяцу 2,7−2,8% от года к году», — говорится в докладе.

Уточняется, что в последнем квартале темп инфляции несколько увеличится. В октябре На «восстановление потребительского спроса» повлияет ожидаемое повышение зарплат некоторым категориям бюджетников.

Аналитики МЭР полагают, что по итогам года темпы инфляции могут снизиться сильнее, чем ожидалось ранее. Этому способствует, согласно прогнозу, «стабильная динамика обменного курса рубля».

«Наиболее вероятный диапазон значений для инфляции в декабре 2017 года оценивается как 2,7−3,2%», — сообщается в докладе.

Напомним, по данным Росстата, за неделю — с 3 по 9 октября — цены в России остались в среднем неизменными, то есть инфляция оказалась нулевой. С начала года инфляция — 1,7%, а с начала 2016 года — 4,5%.

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