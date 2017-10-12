«Россия готова к революции на рынке энергоресурсов» — Гутенев

Москва, , 23:20 — REGNUM Если в обозримом будущем произойдёт революция на рынке энергоресурсов, то она откроет новые возможности в первую очередь для атомной энергетики. Однако в этом случае Россия отлично застрахована от всех потенциальных экономических рисков. Об этом 12 октября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я не стал бы отметать ту угрозу, что будет меняться нергетический рынок. Мы понимаем, что электромобилей будет становиться больше, но здесь есть свои ограничения. Есть (ещё не до конца освоенные традиционной энергетикой и быстро растущие) огромные рынки Индии, Китая, где-то аккумуляторы не могут работать из-за невысокой плотности населения — поэтому нужно ставить большое число заправочных станций. И самое главное — эта альтернативная энергетика гораздо дороже. В Европе все ветряки, кремниевая энергетика, солнечные баратреи — все онидотируются. Они убыточны. А развиваться будет в первую очередь атомная энергетика», — заявил Гутенев.

Между тем, именно по атомной энергетике Россия сегодня занимает ведущие позиции в мире.

«До недавних пор было четыре крупнейших игрока — две американские компании (в том числе Westinghouse), европейская компания и наш Росатом. Росатом делил 3−4 место. Теперь Westinghouse нет — он ликвидирован и обанкрочен. Вторая американская компания дышит через раз — реанимация. Теперь мы практически лидеры. И у нас сейчас сумасшедший портфель заказов», — указал эксперт

«Сейчас наша атомная отрасль, в том числе самые современные блоки на быстрых нейтронах — это прорывные технологии в мире. И масса других примеров, где мы лидеры», — добавил он.

В этом плане можно считать, что Россия хорошо подготовлена к возможному «уходу» мировой экономики от углеводородов, убеждён парламентарий. Но и даже если не рассматривать такой крайний случай, нефтяная отрасль России развивается, вопреки некоторым популярным мнениям, в весьма благоприятном русле, отметил он.

По его словам, в нефтяной политике существуют две полярные модели — одна заключается, грубо говоря, в передаче месторождений в концессию и «стрижке купонов». Вторая же заключается в создании сопутствующих, в том числе высокотехнологичных отраслей. Именно по второму пути в настоящее время развивается Россия, убеждён Гутенев.

«Что такое нефтедобыча? Это буровые скважины, это морские платформы, это наклонное бурение, это поиск месторождений. Это масса серьёзных научных серьёзных затрат и масса высоких технологий. Да и если мы добыли эту нефть и просто её экспортируем — экспортируем чем? Если железнодорожными составами, то это значит транспортное машиностроение. Если это газо — или нефтепроводы, это газотурбинные двигатели, которые раньше мы использовали в авиации и потом адаптировались под газоперекачивающие станции», — пояснил депутат.

По его словам, к настоящему моменту в России совершилась большая реконструкция комплекса нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«У нас одни из самых современных НПЗ — всё вместе это формирует ряд сопутствующих отраслей. Поэтому нулевая цена на нефть нас не пугает. Нас должна пугать «стрижка купонов» — к чему можем прийти при высокой цене на нефть», — заключил эксперт.

При этом Гутенев отметил, что видит большую угрозу в завышении цены на нефть в ближайшем будущем.

«Американцам это выгодно. Почему? Сдерживание роста экономики Китая — она более энергоёмкая, с одной стороны. С другой стороны — это доходы их сланцевых и иных компаний. Поэтому для нас очень важно создавать инструменты, где цена на нефть не зависела бы от геополитических игр», — указал он.

«В Китае начаты торги нефтяными фьючерсами — не за доллары, — это важнейший инструмент стабильной цены нефти… Нам очень выгодна стабильная цена нефти в районе 45−55. Но это долго не продлится. Наши оппоненты отыграют эту историю, поэтому мы должны искать новые инструменты. И этот инструмент есть», — отметил парламентарий.