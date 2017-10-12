Подорвать роль нефти на рынке энергоресурсов «могут только её высокие цены»

Москва, , 23:21 — REGNUM Нет никаких признаков того, что в обозримой исторической перспективе рынок энергоресурсов претерпит радикальные изменения. Об этом 12 октября заявил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если нефть будет не нужна и скоро потребление сойдёт к нулю, можно ли эту тенденцию увидеть сегодня? Я каждый год вижу увеличение потребления нефти. Мне пять лет говорят, что скоро нефть никому будет не нужна, но каждый год потребление этого товара почему-то растёт», — заявил Симонов.

Эксперт признал, что солнечная энергетика растёт последние годы колоссальными темпами — на 20−30% в год. В то же время, при всё этом росте, картина выглядит гораздо скромнее, если сравнить потребление нефти в мире и потребление солнечной энергии. По его словам, сегодня солнечная энергия составляет лишь 1,5% от потребления нефти.

Интересны данные и по доле электромобилей в продажах новых автомобилей в тех же США — она составляет лишь 1%.

Между тем, к настоящему моменту лишились оснований многие опасения, которые долгое время были широко распространены в обществе, указал Симонов.

«Все думали, что углеводороды скоро закончатся, и эти страхи сняла сланцевая революция — выяснилось, что новые технологии, они и в нефтегазе новые технологии. Они позволили совершенно новые запасы углеводородов поставить на баланс», — пояснил он.

«Второй страх был в том, что углеводороды сконцентрированы в нескольких «опасных» авторитарных странах. Сланцевая революция тоже этот страх частично снимает, потому что США сегодня добывают газа больше чем мы, а нефти — практически столько же», — отметил он.

По его мнению, в сложившихся условиях резкий стимул для развития альтернативных источников энергии может возникнуть только в случае значительного скачка цен на нефть.

«Если нефть будет дорогой, действительно будет развиваться альтернатива — тогда возобновляемые источники получают колоссальную фору. Они когда развивались? Когда нефть была по 100. А когда нефть стала по 50, они загрустили сразу», — указал он.

В то же время в обозримом будущем развивающиеся экономики будут только лишь усиливать спрос на углеводороды, убеждён руководитель Фонда национальной энергетической безопасности.

«Когда я слышу, что Китай и Индия пересядут на электромобили, я спрашиваю: вам не жалко этих людей? Они хотят хоть со слона слезть хоть на какой-то дешёвый бензиновый автомобиль!.. Население в мире растёт на 80−100 млн человек в год — сегодня 2 млрд человек не имеют вообще доступ к электроэнергии. А теперь некоторые предлагают заведомо более дорогую электроэнергию, чтобы они дальше жили в нищете», — указал Симонов.