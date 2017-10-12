Питьевая вода в Туркмении подорожает в 25 раз

Ашхабад, , 22:51 — REGNUM С 1 ноября 2017 года в Туркмении начнется поэтапная отмена льгот на коммунальные услуги для населения. Соответствующее постановление, направленное на «развитие свободных рыночных отношений в экономике», подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщило госинформагентство.

В документе указано, что туркменистанцы, иностранцы, предприятия и дипломаты будут платить уже не 0,02 маната за кубометр воды, а в 25 раз больше — 0,5 манатов (8,28 рубля) за каждый кубометр питьевой воды, потребляемой сверх бесплатно отпускаемого месячного лимита.

Стоимость природного газа для граждан Туркмении составит 0,02 маната (0,33 рубля) за кубометр (при потреблении свыше бесплатно отпускаемых лимитов). Для иностранных граждан, беженцев, отечественных компаний и предпринимателей — те же 0,02 маната (0,33 рубля) за кубический метр, но уже без бесплатного лимита. Иностранным инвесторам придется платить уже по 0,05 маната (0,83 рубля) за кубометр.

Тарифы на электроэнергию для населения будут доведены до уровня 25 манат (413,8 рубля) за тысячу киловатт-часов с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и при условии превышения лимита.

Для иностранцев, лиц без гражданства и беженцев стоимость электричества возрастет до 21,7 маната (359,1 рубля) без учета НДС. Для диппредставительств и международных организаций — 33,1 маната (547,8 рубля). Для бюджетных организаций — те же 33,1 маната (547,8 рубля). Для предпринимателей, государственных и частных компаний — 62,8 маната (1039,4 рубля). Для иностранных компаний — $35,8 доллара (2073,5 рубля).

Также будут установлены следующие тарифы: за каждый квадратный метр жилой площади туркменистанцы и иностранцы будут платить по 0,5 маната (около 8,3 рубля) в месяц, за отопление — по 0,1 маната (порядка 1,6 рубля) за квадратный метр жилплощади, и за услуги канализации — по 0,4 маната (около 6,6 рубля) в месяц с человека.

Изменения тарифной политики, помимо жилищно-коммунальной сферы, затронут также автотранспортные перевозки и коммуникационные услуги: за одноразовый билет на общественный транспорт придется заплатить 0,5 маната (около 8,3 рубля), за месячный билет для пенсионеров — 1 манат (16,5 рубля), за месячный билет для школьников — 2 маната (33,1 рубля), абонплата за телефон — 1 манат (16,5 рубля) с учетом НДС.

ИА REGNUM напоминает, что в 1993 году президент Сапармурат Ниязов сделал природный газ, электроэнергию и питьевую воду бесплатными для граждан Туркмении. Согласно задумке первого руководителя этой страны эти льготы должны были просуществовать вплоть до 2030 года. Однако уже в начале 2015 года, второй президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ввел лимит на потребление природного газа, оставив бесплатными лишь 50 кубометров в месяц на одного человека.

Впоследствии совет старейшин Туркмении дважды (в сентябре 2015 года и в сентябре 2016 года) предлагал главе государства полностью отменить льготы на коммунальные услуги и энергоносители для населения, ссылаясь на то, что «туркменистанцы и так хорошо живут в эпоху могущества и счастья».Начиная с апреля 2016 года Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно в своих выступлениях высказывался в пользу этого предложения. А 9 октября 2017 года на заседании совета старейшин президент Туркмении заявил о принятии окончательного решения по вопросу о поэтапной отмене льгот на поставляемые населению природный газ, электроэнергию и питьевую воду.

Отметим, что на принятие столь радикальных мер власти Туркмении сподвигла нехватка денег в госказне. Так, по официальным данным, профицит государственного бюджета этой страны по итогам 8 месяцев 2017 года составил 200 млн манатов (около 3,31 млрд рублей по текущему курсу).