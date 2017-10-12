Киев обещает направить транш ЕС на соцвыплаты жителям Донбасса

Киев, , 22:13 — REGNUM Украина надеется на получение третьего транша экономической помощи от Евросоюза, который она планирует направить на социальные выплаты жителям Донбасса и внутренне перемещённым лицам. Об этом 12 октября заявил глава комитета Верховной рады по правам человека Григорий Немыря, выступая на заседании подкомитета по правам человека Европарламента.

«О социально-экономической сфере: наиболее острая потребность — это доступ к социальным платежам, а главное — пенсиям. Это касается всех трёх групп: людей, которые живут на неподконтрольных территориях, проживающих в так называемой «серой зоне», а третья группа — внутренне перемещённые лица», — приводит его слова УНН.

Как отметил Немыря, на территории Украины сегодня находится 1,7 млн внутренне перемещённых лиц, в числе которых 250 тысяч детей, 820 тысяч пенсионеров и около 600 тысяч инвалидов.

Он подчеркнул, что эти категории граждан имеют больше всего проблем с доступом к социальным услугам.

«Вспомогательным стал бы третий транш экономической помощи, которая помогла бы решить эту проблему», — сказал Немыря.

Напомним, в июле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе саммита Украина-ЕС назвал условия получения Киевом третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро до конца 2017 года. В частности, Киев должен предпринять усилия по борьбы с коррупцией, продолжению программ энергоэффективности, решению проблем вынужденных переселенцев.