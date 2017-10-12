Нижний Новгород, , 21:36 — REGNUM Нижегородскому бюджету не хватает 25 млрд рублей, чтобы удовлетворить все заявки, которые возникают у органов исполнительной власти. Об этом заявила глава нижегородского минфина Ольга Сулима.

По ее словам, проект областного бюджета на 2018 год, который до 25 октября должен быть внесен на рассмотрение регионального парламента, предусматривает экономию средств по второстепенным статьям и перераспределение средств на самые необходимые статьи расходов.

По данным минфина, доходы областного бюджета в 2018 году должны составить более 130 млрд рублей, расходы — более 129 млрд рублей. Профицит областного бюджета составит более 970 млн рублей.

«Профицит областного бюджета должен служить источником возврата бюджетного кредита. И если бы не была начата программа реструктуризации долгов, он должен был бы составить 13 млрд рублей. Обеспечить такой рост доходов — более чем на 20% — не в состоянии сегодня ни один регион. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, никто», — уверена Сулима.

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«Поэтому есть указ президента о реструктуризации долгов по кредитам, выданным регионам в 2013—2017 годах. Реструктуризируются как трехлетние кредиты, так и пятилетние. Общий объём таких кредитов у нас более 18 млрд рублей. В 2018—2019 годах будет проведена реструктуризация в виде 5% от общей суммы задолженности. Это как раз 974 млн рублей. В последующие пять лет кредиты должны выплачиваться равными долями, но если до конца 2019 года мы сможем нарастить свою собственную налоговую базу выше 4% или индекс инфляции, то будем иметь право продлить реструктуризацию еще на пять лет и сможем возвращать кредиты на уровне 10%», — отметила Сулима.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на заседании президиума Госсовета в Ульяновске президент РФ Владимир Путин заявил о запуске программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Старт программы намечен на 2018 год.

В первые два года действия программы будут заложены максимально льготные условия — регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно.

Реализация программы должна позволить субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.