Четыре компании России включены в список лучших работодателей мира

Москва, , 21:02 — REGNUM В список журнала Forbes из 500 самых привлекательных работодателей мира по итогам 2017 года включены четыре российские компании, сообщает сайт журнала.

Банк ВТБ внесен изданием на 486-ю строчку рейтинга, двенадцатью строчками выше расположился химический холдинг «ФосАгро», на 466-м месте стоит Московская биржа.

Выше всех отечественных предприятий в рейтинге Forbes поднялся Магнитогорский металлургический комбинат, занявший 214-ю строчку.

Первая десятка лучших работодателей по версии Forbes состоит из шести американских компаний, среди которых на первом месте материнская компания Google — Alphabet, Microsoft занимает вторую строчку, а Apple внесена на четвертую позицию.

Рейтинг Forbes составляется на основе более 36 тыс. рекомендаций, приходящих со всего мира. Сотрудники различных компаний могут оценить своего работодателя или выразить своё восхищение чужими работодателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2017 года американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, включавший 96 граждан России. Самым богатым гражданином России был признан Леонид Михельсон, совладелец компаний «Новатек» и «Сибур». В мировом рейтинге он был внесен на 46-ю строчку.

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