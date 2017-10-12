Игорь Руденя: «мы делаем ставку на рабочие места во внебюджетной сфере»

Тверь, , 20:39 — REGNUM По данным на начало октября, в Тверской области на 0,1% снизился уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, показатель стал ниже на 0,2%. Работодатели заявили свыше 13,7 тыс. вакансий.

«Мы делаем ставку на создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Для этого необходимо стимулировать деловую активность, создавать условия для развития предпринимательства, поддерживать инвестиционные процессы в регионе», — обозначил губернатор Игорь Руденя.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наибольшую потребность в работниках испытывают сферы производства (6,4 тыс. вакансий), здравоохранения, спорта, социального обеспечения (1,8 тыс. вакансий), транспорта (700 вакансий), строительства и недвижимости, продаж и бытового обслуживания (600 вакансий), образовании и науки (400 вакансий).

На начало октября текущего года в органах службы занятости зарегистрировано 5,7 тыс. безработных.

Всего в течение января — сентября 2017 года органами службы занятости трудоустроено около 21,9 тыс. человек. Зарегистрировали собственное дело 212 бывших безработных. По направлению органов службы занятости приступили к профобучению 1,7 тыс. человек.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 249 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет приступили к профессиональному обучению.