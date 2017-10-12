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Концерн «Калашников» открыл свой онлайн-магазин

Экономика

Покупатели гражданского оружия могут сделать заказ в интернет-магазине и потом забрать покупку в ближайшей бренд-зоне

Концерн «Калашников» открыл свой онлайн-магазин
Иллюстрация: Kalashnikov.media
Продукция концерна «Калашников»

Москва, 12 октября 2017, 20:22 — REGNUM  Знаменитый российский оружейный концерн «Калашников» открыл онлайн-сервис по продаже оружия своего производства.

Об этом было заявлено на Международной выставке «ARMS & Hunting — 2017».

Покупатели гражданского стрелкового оружия могут сделать заказ в интернет-магазине, а затем получить присланную покупку в ближайшей бренд-зоне концерна «Калашников».

В пресс-релизе концерна указано, что онлайн-магазин предоставит широкий ассортимент охолощенного, охотничьего, тактического оружия и его массо-габаритных макетов

На интернет-ресурсе для заказа клиент должен заполнить простую форму с указанием удобного места доставки.

Как сообщало, 25 сентября концерн «Калашников» показал демонстрационный полёт прототипа «летающего мотоцикла» — мультикоптера.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерн «Калашников» продемонстрировал свой «летающий мотоцикл». Видео

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