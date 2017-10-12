Сбербанк пока не готов принимать новые российские купюры

Москва, , 19:45 — REGNUM Сбербанк на сегодняшний день технически не готов принимать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, представленные Банком России. Об этом 12 октября сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организации.

Как пояснили в Сбербанке, необходимые работы по адаптации оборудования и доработке программного обеспечения в связи с вводом новых купюр были начаты банком заранее, но на данный момент они «ещё не завершены».

Отмечается, что по мере поступления новых банкнот в регионы Сбербанк будет осуществлять перенастройку устройств самообслуживания и оборудования для обработки купюр, не прерывая при этом обслуживания клиентов.

В Сбербанке также сообщили, что расходы на необходимую адаптацию оборудования «не являются значимыми для банка».

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября Банк России объявил о введении в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Выпустить банкноты нового номинала было решено еще в 2016 году. Варианты их оформления выбирались в ходе конкурса из пяти тысяч достопримечательностей, являющихся символами 1113 российских городов. В результате для оформления купюры в 200 рублей были выбраны символы Севастополя, для банкноты в 2000 рублей — Дальнего Востока.

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