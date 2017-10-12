Новое соглашение: Россия вновь приходит на помощь белорусской экономике

Минск, , 19:49 — REGNUM Россия в очередной раз непрямым образом поможет укрепить экономическое положение Белоруссии. Так, министерство финансов республики и АО «Газпромбанк» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в минфине Белоруссии.

В рамках этих договоренностей «Газпромбанк» обязуется оказывать белорусскому финансовому ведомству консультативную и информационно-организационную поддержку для того, чтобы расширить присутствие республики на финансовых рынках России и Китая. Цель соглашения — содействие решению приоритетных задач укрепления финансовой стабильности Белоруссии и диверсификации источников финансирования бюджета.

Отметим, что построение финансовых систем России и Белоруссии сегодня определяется главным образом в форме банковского взаимодействия, то есть за счет присутствия «дочек» российских банков в республике. Поскольку обе страны участвуют в Евразийском экономическом союзе, это определяет дальнейшую повестку дня финансовой интеграции в соответствии с логикой развития интеграционного объединения. Главная заявленная цель — создание общего финансового рынка, что требует упразднения различных барьеров для финансовых организаций и выхода инвесторов на разные рынки стран объединения.

Напомним, что в апреле 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика внимательно изучает возможность размещения своих государственных облигаций на финансовых рынках Китая, для чего необходимы поручения с китайской стороны для оперативного преодоления процедур в Народном банке КНР. В ответ Белоруссия пообещала впустить китайские банки. Дело в том, что Минск в этом году начал активно обсуждать выпуск государственных долговых обязательств на сумму около $800 млн сроком погашения в семь лет. Подобные мероприятия республика уже проводила в 2010 и 2011 годах на общую сумму в $1,8 млрд.

Несмотря на частые споры между Москвой и Минском, Россия является единственной страной, реально поддерживающей Белоруссию. Например, с 2011 по 2015 годы российская сторона выделила РБ более $6 млрд кредитов по разным направлениям, а также продолжает ежегодные беспошлинные поставки нефти. Поддержка осуществляется как за счет прямых кредитов, так и за счет косвенных инвестиций.

В сентябре 2016 года МВФ подготовило отчет, из которого следовало, что общая поддержка Россией белорусской экономики только за период 2005—2015 годов составила $106 млрд. По данным фонда, в разные годы объем поддержки со стороны РФ варьировался от 11% до 27% белорусского ВВП. Однако в последние годы российская помощь сократилась, что вызывает недовольство Минска.

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