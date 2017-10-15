Бизнес в Забайкалье будут убивать медленно?

Чита, , 01:53 — REGNUM В Забайкалье возмущены платежами по налогу на имущество. С текущего года налог на имущество для физических лиц рассчитывается исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой, то есть рыночной стоимости недвижимости. Ставку, по которой ведутся расчеты, устанавливают органы местного самоуправления. Но если в соседней Бурятии она равна 0,3%, то в Чите — максимальным 2%. Это привело к росту размера налогового платежа для представителей малого и среднего бизнеса в 6,5 раза, а в некоторых случаях — даже в 226. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Дмитрий Кобзев.

«Налоговая ставка в размере 2%, установленная на территории Читы, делает высокий налог невозможным к уплате. Для разрешения сложившейся ситуации есть два решения — либо пересмотр кадастровой стоимости, либо пересмотр действующей ставки муниципальными органами. Для того, чтобы итоговая сумма налога была посильна для предпринимателей», — заявила бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова.

Коллективное обращение от представителей малого и среднего бизнеса поступило в региональное отделение ОНФ. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Андрея Харин, сложившееся положение, ведущие к тому, что предприниматели будут вынуждены сворачивать бизнес, прямо противоречит политике Владимира Путина.

«Он дал понять во время Госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса в 2015 году, что необходимо создавать, а не ухудшать условия для ведения предпринимательства. Необходим компромисс», — заявил Харин.

При этом в регионе, как обсуждалось на встрече в ОНФ, наблюдаются такие тревожные явления, как большой отток населения и падение покупательной способности. Подготовленные по результатам обсуждения предложения включают утверждение ставки по налогу в 0,3% от кадастровой стоимости. Это тоже повысит налог по сравнению с 2014 годом — но в 2−3 раза, а не в 6 или 200. Это и другие предложения активисты ОНФ передали в правительство региона.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, власти Читы все же серьезно нацелены на эти 2%, хоть и рассчитывают дойти до них постепенно: с 2016 до 2018 года.

С чем связано подобное поведение властей региона и каковы шансы на перемены, читайте в статье: В канун президентских выборов в Чите «обдирают» бизнесменов

Читайте также другие статьи Дмитрия Кобзева по региональной проблематике.