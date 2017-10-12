Подсчитали: Госдума отказалась отменять транспортный налог

Москва, , 18:00 — REGNUM Госдума на пленарном заседании отклонила пять находившихся на рассмотрении законопроектов об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Все инициативы были внесены в Госдуму оппозиционными фракциями. Фракция КПРФ предложила три варианта законопроекта, один из которых был внесен членом партии КПРФ Вячеславом Тетекиным в период исполнения им обязанностей депутата Госдумы прошлого, шестого созыва.

По мнению экс-депутата, транспортный налог — крайне обременителен, особенно для граждан, которые ездят на подержанных иномарках с мощными двигателями, поскольку граждане РФ также должны уплачивать периодически повышающиеся акцизы на бензин.

«Стоимость таких авто на вторичном рынке в среднем равна 200—350 тыс. рублей, а транспортный налог составляет около 10% их стоимости», — отмечал автор.

Коллега Тетекина по фракции депутат Госдумы Валерий Рашкин также предложил свой вариант отмены транспортного налога, внеся два документа с поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс. Он также указал, что увеличение акцизов на бензин значительно увеличивает нагрузку на автомобилистов. Кроме того, по его словам, этот опыт активно применяется в развитых странах, а с 2007 года транспортный налог был отменен в Китае.

Свои варианты законопроекта об отмене транспортного налога также предложили во фракции ЛДПР. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с зампредседателя Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР). Депутаты настаивали на том, что основная проблема налога в его администрировании:

«Стоит отметить существующую систему сбора транспортного налога, которая обнаруживает свою неэффективность. Высокие затраты на администрирование не оправдывают себя. Итоговые показатели собираемости налогов в целом по РФ не достигают даже половины от запланированных к поступлению в бюджеты средств».

Между тем группа депутатов «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым также внесли на рассмотрение депутатов свою инициативу, в которой привели данные о том, что отмену транспортного налога поддерживают как сами автомобилисты, так и президент.

«Президент РФ еще в ноябре 2012 года, встречаясь с лидерами партийных фракций Госдумы, подчеркнул, что поддерживает отмену транспортного налога и заявил, что вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей нашей страны», — отмечали авторы инициативы.

При этом, по данным депутатов, собираемость транспортного налога сегодня не превышает 50%.

Популизм?

Депутаты от фракции «Единая Россия» не стали поддерживать ни один из пяти законопроектов, предложенных их коллегами. Как отметил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), законопроекты оказались не полностью продуманными, а сама идея отмена транспортного налога выглядит преждевременной и отчасти популистской. В частности, по его словам, депутаты не предоставили расчетов для того, чтобы увидеть, какую сумму налога потеряют региональные бюджеты.

«По итогам 2016 года это 146,2 млрд рублей, которые зачисляются в региональные дорожные фонды и идут на региональные и сельские дороги. Это реальная сумма, для которой предлагается, что мы ее отменяем», — заявил Макаров.

Кроме того, по его словам, авторы законопроекта не предложили никакого способа возместить выпадающие доходы региональных бюджетов.

«Нельзя вносить законопроекты, когда мы из какого-то бюджета хотим исключить доходы без предложения о компенсации того, что мы предлагаем исключить. Так вот, ни в одном из пяти законопроектов не предлагается ни одной компенсации», — отметил Макаров.