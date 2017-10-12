Париж откажется от бензина и дизеля на десять лет раньше

Париж, , 18:07 — REGNUM Власти Парижа планируют запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году. Об этом сегодня, 12 октября, сообщило издание Automotive News Europe.

Парижская мэрия заявила, что Франция уже установила контрольную дату — 2040 год — для прекращения использования автомобилей, зависящих от ископаемого топлива, и для реализации этого плана требуется поэтапный отказ от ДВС в крупных городах.

Речь идет о планировании долгосрочной стратегии со снижением выбросов парниковых газов», — заявил ответственный за транспортную политику мэрии Парижа Кристоф Найдовски. По его словам, транспорт является одним из основных производителей парниковых газов в мире.

Во Франции насчитывается около 32 миллионов автомобилей, в то время как население составляет более 66 миллионов человек, согласно данным издания Argus. Многие парижане не владеют личными автомобилями, а отдают предпочтение общественному транспорту и сетям, предлагающим в аренду велосипеды, скутеры и гибридные автомобили с низким уровнем загрязнения.

Многие другие города мира рассматривают подобные шаги по отказу от ДВС. Более того, Китай недавно объявил, что вскоре также планирует избавиться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2017 года власти Франции заявили о намерении с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Позднее с похожим заявлением выступило правительство Великобритании. С 2040 года там будут запрещены машины на бензине и дизельном топливе. Ограничение коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы. Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. С автомобилей с ДВС англичане пересядут на электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили занимают лишь 1%.

Борьба с двигателями внутреннего сгорания началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это стало одним из самых громких скандалов за последнее время. Эта история подорвала репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалась на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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