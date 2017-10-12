Суд запретил продавать спорные участки в Ласпи

Севастополь, , 17:14 — REGNUM Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил ходатайство региональных властей и наложил арест на земельные участки, по которым идут судебные тяжбы. Ответчикам по искам городского правительства запрещено совершать куплю-продажу, Севреестру — регистрировать сделки с землей и недвижимостью. Также запрещено выдавать разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию любых объектов на спорных участках, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Как сообщили в Балаклавском суде, с начала марта 2017 года поступило 1 005 исковых заявлений департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя (ДИЗО) в отношении членов 13-ти кооперативов о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, расположенные в урочище Ласпи и истребовании их из чужого незаконного владения.

В конце лета ДИЗО направил 964 ходатайства о наложении ареста на земельные участки. Ходатайства были рассмотрены, после чего последовали определения суда о запрете ответчикам совершать любые действия в отношении спорных участков.

Департаменту архитектуры и градостроительства установлен запрет на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, находящихся в границах спорных участков.

Суд также внёс запрет управлению государственной регистрации права и кадастра города Севастополя на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, расположенное на территориях спорных земельных участков. Ранее суд внёс запрет совершать любые регистрационные действия с этими земельными участками.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) констатировали, что в урочище Ласпи продолжается лихорадочное строительство, вырубаются можжевеловые леса.

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Напомним, ДИЗО направило в суды Севастополя 3,8 тыс. исков к собственникам земельных участков в разных районах города: о признании отсутствующим у них права собственности и незаконном выделении органами власти при Украине.

В сентябре одно из решений об изъятии земли было отменено Верховным судом России, что вдохновило защитников и владельцев наделов. 12 октября руководитель ДИЗО Рустэм Зайнуллин отказался комментировать решение ВС, сославшись на консультации в правовом управлении.

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Ранее губернатор Дмитрий Овсянников заявлял, что среди владельцев незаконно выделенных участков числятся «прокуратура, СБУ, девять действующих судей… и зампредседателя городского суда», при этом не уточнил, в каких районах расположены эти участки.

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