«Социальные дебилы» ректора ВШЭ: тупой и еще тупее?

Москва, , 14:47 — REGNUM Заявление о «социальных дебилах», с которым выступил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов перед журналистами, всколыхнуло Сеть. О том, можно ли в рамках сверхрыночного подхода решить проблемы образования, рассказывают корреспонденты Дарья Алексеева и Игорь Юдкевич.

«Фактически мы выпускаем социальных дебилов, то есть людей, которых могут «развести» в важнейших для них вопросах: трудоустройстве, продаже своей квартиры, взятии кредита…», — заявил Кузьминов на встрече с журналистами.

Если рынок всеобъемлющ, то, разумеется, нет большего блага для человека, нежели вступать без тени сомнения в рыночные отношения со всем и вся. Но утверждение о всеобъемлющем рынке очевидно доказало свою ошибочность в ходе четвертьвекового эксперимента, постигшего Россию. Почему же до сих пор именно этим тезисом продолжают руководствоваться те, чьи решения напрямую влияют на такие важные для развития страны сферы, как образование?

В своем выступлении ректор ВШЭ перечислил в качестве приоритетов образования «принципы», состоящие при ближайшем рассмотрении в обретении учащимся служебных по существу навыков, закрывающих перед учащимся возможность профессионального роста будучи восприняты как основные навыки. А ведь именно это и пытается сделать современная российская система образования, выпуская людей, не способных к оценке информации. Да еще и выдавая такой результат за образец, а всех, кто считает иначе приравнивая к «дебилам».

О том, какие черты современного российского образования способны окончательно похоронить возможности развития России, читайте в статье: К вопросу о «соцальных дебилах»: либо мы победим ВШЭ, либо ВШЭ победит нас

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